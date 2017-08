OVERZICHT. Vijftien jaar geleden begon Club Brugge nóg straffer, Gent kent slechtste start in dertig (!) jaar

Club Brugge zette zondag KV Kortrijk opzij en boekte zo een foutloze 12 op 12. Het is al 15 jaar geleden dat Club Brugge nog eens zo goed startte aan het seizoen, al deed het in het seizoen 2002-2003 nog nét iets straffer. Toen won het ook zijn eerste vier duels, scoorde het ook elf doelpunten, maar liet het toen maar één doelpunt binnen (op La Louvière). AA Gent zit in slechtere papieren, de Buffalo’s kennen hun slechtste start in maar liefst 30 jaar. In 1987 verloor Gent achtereenvolgens van Club Brugge, Club Luik, RWDM en Beerschot. Op het einde van dat seizoen degradeerde Gent naar tweede klasse.

Degradatiejaar 1987

In 1987 begon AA Gent het seizoen met een povere 0 op 12. Op de openingsspeeldag verloor Gent toen met 0-1 van aartsrivaal Club Brugge. Daarna volgde een uitnederlaag op het veld van Club Luik (4-1), een thuisnederlaag tegen RWDM (2-3) en tot slot nog een 2-0 verliesmatch op het veld van Beerschot.

Het seizoen 1987-1988 was trouwens een rampzalig seizoen voor de Buffalo’s, het eindigde de competitie als voorlaatste en moest één seizoen in tweede klasse doorbrengen. In 1989 trad Gent wel weer aan in de hoogste klasse, het won toen de eindronde in tweede en promoveerde samen met kampioen Germinal Ekeren.

2002 nog straffer voor Club

De jarenlange fans van Club Brugge zullen dit seizoen veel gelijkenissen zien met het seizoen 2002-2003. Ook toen begon blauw-zwart foutloos aan het nieuwe seizoen, met een logische 12 op 12 als gevolg. De verdediging van Club, toen bestaande uit Olivier De Cock, Philippe Clement, Birger Maertens en Peter Van der Heyden, stond toen als een huis. In de eerste vier matchen liet het enkel tegen La Louvière (1-2) een tegendoelpunt binnen. De volgende drie wedstrijden hield Club telkens de nul: tegen Beveren (3-0), Westerlo (0-2) en KV Mechelen (4-0).

Het mag dan ook niet verbazen dat Club Brugge dat jaar kampioen zou worden. Op het einde van de rit had het acht punten meer dan Anderlecht, Sporting Lokeren mocht toen als derde naar de UEFA Cup. De verrassende topschutter dat jaar was Sandy Martens, met 15 goals in 30 matchen. Gert Verheyen scoorde toen 14 goals.

Deze Sandy Martens was in 2002 topschutter bij Club Brugge Foto: BELGA

Anderlecht deed slechter in 1998

Anderlecht heeft na vier speeldagen slechts 4 op 12 en is het seizoen dus gestart met een serieuze valse noot. Voor landskampioen Anderlecht is het de slechtste competitiestart in 19 jaar. In 1998 begon RSCA zelfs maar met een 2 op 12 en werd coach Arie Haan in september al de laan uitgestuurd. Anderlecht speelde toen tweemaal in eigen huis gelijk, tegen Charleroi en Moeskroen (telkens 1-1). Op verplaatsing verloor Anderlecht toen bij Beveren (2-1) en... met 6-0 tegen Westerlo. Doelpuntenmakers toen waren Koen Burg, Jochen Janssen, Frank Machiels (2x) en Toni Brogno (2x).

Beste/slechtste start

Charleroi en Oostende zorgden dit weekend voor een primeur, de ene in positieve en de ander in negatieve zin. Charleroi staat naast Club Brugge op de eerste plaats met 12 op 12, het is de beste clubstart ooit voor de Zebra’s. Zelfs in tweede klasse behield Charleroi nooit het maximum van de punten na vier speeldagen.

Bij Oostende liggen de kaarten net omgekeerd. De Kustboys boekten 0 op 12, dat was nog nooit gebeurd in eerste klasse. In 2004-2005 en 2013-2014 begon Oostende ooit met 1 op 12, tot dit seizoen de slechtste reeks uit de clubgeschiedenis...