Verbrand je meer calorieën als je buiten loopt of op de loopband?

De ene loper trekt liever naar buiten, terwijl de ander zich uitleeft op de loopband in de fitness maar zijn er eigenlijk verschillen? Volgens John Porcari, bezieler van het Clinical Exercise Physiology-programma Wisconsin-universiteit, wel. Buiten zou je meer calorieën verbranden, maar klopt dat ook altijd?

Bij Energy lab, waar ze je loopgedrag analyseren aan de hand van een test op de loopband, nuanceren ze die conclusie. “Als je de loopband tijdens een test perfect horizontaal zou plaatsen, dan is het makkelijker om een bepaalde snelheid te halen. Wij zetten een loopband steeds op een helling van 1 procent. Dat komt het best overeen met buiten lopen op een vlak parcours op asfalt en bij windstil weer. Sowieso zit je altijd met een technisch verschil: op een loopband beweegt de grond onder je voeten. De band helpt je een beetje om vooruit te komen. Buiten ben jij het die vooruit gaat. Dat an sich is een heel andere ervaring”, zegt physical coach Wim van Hoolst.

Hartslag

Buiten moet je volgens Van Hoolst rekening houden met externe factoren zoals wind en extra hellingen. “Als je bergop loopt of veel tegenwind hebt, dan raad ik aan om op je hartslagmeter te kijken hoe intens je sport. Loop je zowel binnen als buiten op hetzelfde tempo en is je hartslag gelijk, dan zal ook je calorieverbruik hetzelfde zijn. Merk je dat je hartslag buiten hoger ligt als je jouw vertrouwde tempo houdt, dan zal je tijdens een training inderdaad meer calorieën verbranden mede dankzij die factoren van buitenaf”, klinkt het.