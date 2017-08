GERUCHTEN. Barcelona geeft nederlaag toe, United vs. Tottenham voor toptalent, schokgolf door Italië

Nog slechts tien dagen en de zomertransfermarkt 2017 sluit officieel zijn deuren. Hoog tijd voor veel clubs om nog een versnelling hoger te schakelen in de zoektocht naar een of meerdere versterkingen.

Verliest Juve tweede topper?

Beginnen doen we in de Italiaanse Serie A. Inter is al een tijdje op zoek naar een nieuwe centrale verdediger, zeker nadat het Jeison Murillo en Juan Jesus verkocht deze zomer. Joao Cancelo legde maandag zijn medische testen af en moet de nieuwe rechtsback worden, terwijl Eliaquim Mangala aanzien wordt als optie nummer één voor de centrale rol aldus Corriere della Sera. Inter wil graag een uitleenbeurt plus koopoptie bedwingen bij Man City voor de ex-verdediger van Standard.

Ondertussen willen de Nerazzurri werk maken van de komst van Milan-winger Suso. Dat meldt AS. Daarvoor zouden Stevan Jovetic, Antonio Candreva en Marcelo Brozovic plaats moeten ruimen. Goed nieuws voor Chelsea, dat Candreva wil. Brozovic werd eerder gelinkt aan Arsenal en Juventus, terwijl Jovetic naar onder andere Fiorentina, Newcastle en Brighton kan.

Claudio Marchisio. Foto: Photo News

Inter zat ook achter Patrick Schick, maar Sampdoria weigerde een bod van een uitleenbeurt plus optie van 35 miljoen voor het Tsjechische talent. Roma heeft volgens Sky Italia intussen 38 miljoen geboden terwijl ook Juventus toont opnieuw interesse. Hun eerdere deal voor Schick viel in het water door (tijdelijke) hartproblemen, maar die zijn nu van de baan.

Juve lijkt echter eerst een intern probleem te moeten oplossen. Volgens La Gazzetta dello Sport en de Rai voelt Claudio Marchisio zich niet meer goed in Turijn en denkt hij aan een vertrek door zijn mindere relatie met trainer Max Allegri. “Remember Leonardo Bonucci”, dachten ze bij Milan en dus polsten de Rossoneri naar de mogelijkheden om Marchisio weg te halen bij Juve. Wat dan weer zorgde voor een kleine schokgolf in de laars. Juve zou Manuel Locatelli of Giacomo Bonaventura willen in ruil.

Barcelona geeft nederlaag toe maar...

De schijnwerpers staan al weken gericht op Barcelona nadat Neymar de club verliet voor 222 miljoen. Philippe Coutinho wil graag de overstap van Liverpool maken maar mag niet weg van de Reds. Volgens Mundo Deportivo is de entourage van de Braziliaan er zelfs van overtuigd dat een transfer “zo goed als onmogelijk” wordt. Sky Sport meldt bovendien dat Barça het bod voor Coutinho heeft teruggetrokken en zo in principe zijn nederlaag heeft toegegeven.

Mundo Deportivo meldt dan weer wel dat Barcelona “zeer dicht” staat bij een akkoord met Borussia Dortmund voor Ousmane Dembélé. De Blaugrana zouden 100 miljoen op tafel leggen voor de Franse aanvaller en er daarna nog 30 miljoen euro bonussen aan toevoegen. De 20-jarige Dembélé zou zo de vervanger van Neymar moeten worden bij Barcelona.

Angel Di Maria. Foto: Photo News

Al heeft Barça voor die rol ook een andere kandidaat op het oog. Radiostation RAC1 meldt dat PSG open staat voor gesprekken omtrent een transfer van Angel Di Maria. Een transfer zou tussen de 60 en 70 miljoen moeten opbrengen voor de Franse club. Barcelona zou verder, volgens L’Equipe, een persoonlijk akkoord hebben met Jean-Michael Seri voor een vierjarig contract. De middenvelder van Nice zou 40 miljoen moeten kosten, een transfer waarover beide clubs deze week samenzitten.

Barcelona’s sportief directeur Robert Fernandez ontkende intussen de geruchten van een mogelijk vertrek van Lionel Messi. Volgens Fernandez wacht de club namelijk op “het juiste moment” om het nieuwe contract van de Argentijnse superster aan te kondigen. “Er bestaat een akkoord met alle partijen omtrent een contractverlenging”, aldus Fernandez.

Gewilde toptalenten

Naast Di Maria zou ook Julian Draxler PSG deze zomer nog kunnen verlaten. De 23-jarige Duitse winger lijkt wat overbodig na de komst van Neymar en kan op interesse rekenen van onder andere Manchester United, Arsenal, Liverpool en Inter. Volgens de Westdeutsche Allgemeine Zeitung denkt nu echter ook Bayern München aan een mogelijk bod van 40 miljoen voor Draxler, die pas in januari naar Parijs verhuisde voor datzelfde bedrag.

Ondertussen is het boel in Monaco. L’Equipe meldt namelijk dat Kylian Mbappé mocht gaan douchen na een woordenwisseling met verdediger Andrea Raggi op training bij de club van Youri Tielemans. Beiden zaten ook niet in de selectie voor de wedstrijd tegen Metz van afgelopen weekend en de Franse sportkrant denkt aan de spanningen rond de mogelijke transfer van Mbappé naar PSG als oorzaak. De club uit Parijs zou 180 miljoen op tafel leggen voor het 18-jarige toptalent.

Gregory Van der Wiel. Foto: BELGAIMAGE

In Engeland jaagt Manchester United ondertussen op een andere supertalent. Volgens Sky Sports denken de Red Devils aan een transfer voor Ryan Sessegnon. De amper 17-jarige linksback maakte vorig seizoen indruk bij tweedeklasser Fulham en tekende er deze zomer een contractverlenging. United wil de Engelsman echter in huis halen om hem dan weer uit te lenen aan Fulham en concurrentie van Tottenham te verslaan.

Nog enkele kleinere geruchten. Voormalig PSG-speler en Nederlands international Gregory Van der Wiel verlaat Fenerbahçe en trekt naar Cagliari, dat ook Valencia-spits Simone Zaza in de gaten houdt. De Spaanse club denkt intussen aan een uitleenbeurt voor de Braziliaanse Belg Andreas Pereira van Manchester United.