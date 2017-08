Bisschop “verwijdert” priester uit parochies na onvrede van gelovigen

Priester Luk Brutin (tweede van links) kwam herhaaldelijk in aanvaring met zijn parochianen. Foto: rr

Wingene / Zwevezele - De bisschop van Brugge Lode Aerts heeft maandag priester Luk Brutin “verwijderd” uit zijn parochies. Dat laat het bisdom van Brugge weten in een persbericht.

“Priester Luk Brutin werd op maandag 21 augustus door bisschop Lode Aerts als pastoor verwijderd uit de parochies Sint-Aldegonis en Sint-Jozef in Zwevezele”, staat te lezen in de mededeling van het bisdom Brugge. De beslissing komt er na enkele aanvaringen met gelovigen in de betrokken parochies.

Bisschop Lode Aerts wil met zijn beslissing “een serene pastorale werking” garanderen. Foto: BELGA

Met het ontslag van priester Brutin wil de bisschop “een meer serene pastorale werking” in de parochies van Zwevezele garanderen. “De bisschop blijft wel in gesprek met priester Luk Brutin over zijn toekomst”, klinkt het.

