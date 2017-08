Anderlecht én AA Gent gaan niet ingrijpen na gemiste start: “De trainer? Dat zou te makkelijk zijn”

Zowel Anderlecht als AA Gent hebben maandagnamiddag gereageerd op hun mislukte competitiestart. De twee topclubs blijven vertrouwen houden in hun kern, en maken zich sterk dat die over genoeg talent beschikt. Ook trainers René Weiler en Hein Vanhaezebrouck worden uit de wind gezet. “Dat zou te makkelijk zijn”, klinkt het unisono in Gent en Anderlecht.

Nee, een start met 4 op 12 voor kampioen Anderlecht of zelfs 1 op 12 voor AA Gent, dat hadden ze niet zien aankomen. En dus reageerden zowel paars-wit als de Buffalo’s maandagmiddag op het debacle van de voorbije weken.

“We moeten eerlijk durven zijn en zeggen dat we niet goed spelen”, aldus Herman Van Holsbeeck op de website van Anderlecht. De manager van paars-wit preekt echter geduld. “Het talent is voorhanden in onze spelerskern, dat weten we. De club heeft mooie investeringen gedaan op vlak van kwaliteit, en dat zal ongetwijfeld beginnen renderen.” Geen paniektransfers dus, en ook coach René Weiler wordt in één adem uit de wind gezet. “We moeten niet meteen de technische staf met de vinger gaan wijzen, dat zou te gemakkelijk zijn.”

Van Holsbeeck kijkt in eerste instantie naar de spelers, geeft hij aan. “Op dit moment moet iedereen, van de gevestigde waarden tot de bankzitters, zichzelf in vraag durven stellen. Pas als we naar onszelf kijken zullen we de nodige stappen kunnen zetten en uiteindelijk beter worden. Zo moeten we opnieuw richting het niveau van een landskampioen groeien.”

Ook AA Gent kondigt geen ingrepen aan

Bij AA Gent klinkt identiek hetzelfde geluid. “We hebben eerder al in deze situatie gezeten, maar dat was net voor de wintermercato”, zegt voorzitter Ivan De Witte bij Radio 1. “Toen wisten we al dat we een aantal ingrepen zouden doen. Nu zitten we op het einde van de mercato, waardoor we misschien nog wel iets, maar niet veel meer zullen kunnen doen. Ik ben er echter van overtuigd dat we voldoende talent hebben om de situatie om te buigen.”

“Het is zeker niet de bedoeling om eenzijdig in de richting van de trainer te wijzen. Dat is te gemakkelijk. Volgens mij zijn dit vele factoren die samenkomen.”