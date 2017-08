“Als het donker wordt, kunnen we niet trainen. Want dan zien we niet!”. Er zit humor in onze nationale blindenploeg, die in Berlijn bezig is aan het EK. Hun doel: avontuur en vriendschap. Hun ambitie: een vierde plaats. Hun missie: tonen dat ook blinden ‘iets kunnen’. Redacteur Frank Buyse en fotograaf Kris Van Exel portretteren drie Blind Devils. Ze moeten ‘voetballen met hun oren’ maar het plezier straalt eraf.