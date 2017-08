Cercle Brugge gaat nu ook shoppen bij AA Gent

Brugge - Jérémy Taravel verlaat AA Gent en zet zijn voetbalcarrière voort in de Proximus League (1B) bij Cercle Brugge. De Franse verdediger ondertekende in het Jan Breydelstadion een contract voor twee seizoenen. Dat maakte de vereniging maandag bekend.

Het jeugdproduct van Rijsel streek in 2009 neer in België bij Zulte Waregem. Een seizoen later tekende de dertigjarige Taravel bij Sporting Lokeren. De centrale verdediger trok in januari 2014 voor anderhalf seizoen naar het Kroatische Dinamo Zagreb, maar keerde in 2016 terug naar België bij de Buffalo’s. Onder Hein Vanhaezebrouck belandde Taravel op een zijspoor, maar een korte uitleenbeurt aan het Zwitserse Sion bracht soelaas. Nu maakt de Fransman definitief de overstap naar het ambitieuze Cercle Brugge.

Taravel speelde meer dan 170 wedstrijden op het hoogste niveau in België. Met Lokeren won hij in 2012 en 2014 de Beker van België. Met Dinamo Zagreb speelde hij Europees voetbal en voegde hij twee landstitels en één beker aan zijn prijzenkast toe.

“Jérémy is een speler die dankzij zijn ervaring en zijn kennis van het Belgisch voetbal ons heel wat kan bijbrengen. Hij zal ons kunnen helpen om onze doelstellingen te bereiken en zal bovendien snel ingezet kunnen worden”, verklaarde technisch directeur François Vitali.