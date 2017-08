Lokeren kaapt eenmalig international weg uit Kroatië

Lokeren - Sporting Lokeren heeft zich maandag versterkt met de 24-jarige centrale verdediger Jacov Filipovic, die overkomt van NK Inter Zapresic uit Kroatië. Filipovic werd dit jaar voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Kroatië.

“Natuurlijk is dit een belangrijke stap in mijn carrière”, stelt Jacov Filipovic. “Ik ken de Belgische competitie vrij goed, bij ons staat die heel goed aangeschreven. Ik ben wedstrijdfit en kan onmiddellijk worden ingezet. Of dat gebeurt, hangt natuurlijk af van de coach. Ik wil me zo snel mogelijk in het team integreren. Ik versta wel Engels,maar wil die taal ook zo snel mogelijk vlotter kunnen praten. Ik vind dat belangrijk, ook naar de fans toe.”