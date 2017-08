De Jupiler League staat op zijn kop, met vijf ‘topclubs’ in de tweede helft van de rangschikking. In Oostende, Gent, Luik, Genk en Anderlecht is de crisis nabij. Of is hij er al. Analist en ex-coach Aad de Mos maakt de diagnoses en reikt remedies aan. “De vijfde speeldag is cruciaal. Clubs ontslaan altijd bij interlandbreaks.”