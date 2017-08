Moses Simon schiet met scherp na nieuwe Gentse nederlaag: “We verdedigden echt rampzalig”

Gent - Zelden werkte een team zichzelf zo hard in nesten als AA Gent op bezoek bij het Moeskroen van ex-coach Rednic. De onterechte rode kaart van Gigot bleek de inleiding voor een nieuw hoofdstuk in het Gentse drama dat zich nu al enkele weken ontvouwt. Ook Moses Simon beseft dat het veel beter moet.

