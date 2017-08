Lokeren - De Algerijnse Fransman Samy Kehli (26) liet afgelopen weekend zien waarom Sporting Lokeren hem binnenhaalde als een type-Vanaken. Met drie assists lag hij mee aan de basis van de eerste goals én punten van Lokeren tegen Waasland-Beveren. WIM HOUTTEQUIET en Patrick Plaetinck

En of Samy Kehli zaterdag een belangrijk aandeel had in de eerste overwinning en dus meteen ook de eerste driepunter van Sporting Lokeren van dit seizoen. De polyvalente middenvelder had zelfs een voet ...