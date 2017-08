Alexander Corryn is nieuwe ontdekking als Antwerp-middenvelder

Antwerp heeft er een middenvelder bij. Neen, er is geen nieuwe inkomende transfer gebeurd. Trainer Laszlo Bölöni heeft in linksachter Alexander Corryn gewoon een nieuwe verdedigende middenvelder ontdekt. Kort door de bocht gesteld treedt Corryn daarmee in de voetsporen van Philipp Lahm en… Jelle Van Damme. Gert Gysen

Antwerp-trainer Laszlo Bölöni zat na de vijf tegendoelpunten tegen Racing Genk met de handen in het haar. Er vielen te veel gaten in de ploeg omdat middenvelder Isaac Koné moeite had ...