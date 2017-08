Sara op klaarlichte dag op haar werk vermoord: waarom moest alleenstaande mama sterven?

Rotselaar / Diest - De dader van de moord op een ­loketbediende van het ACV in Diest is gisteravond gearresteerd nadat hij zichzelf had aangegeven bij de politie. S.H. uit Bekkevoort schoot iets voor de middag ACV-bediende Sara Van Passel (38) dood en riep naar de omstanders: “De klus is geklaard”. Wat de ­dader bezielde, was gisteravond niet duidelijk. Mogelijk had hij een conflict met de vakbond en was bediende Sara Van Passel een willekeurig slachtoffer.

Iets voor 12 uur maandagmiddag stapte S.H., een man met de Poolse nationaliteit die in Bekkevoort woont, van zijn zware motorfiets bij het ACV-kantoor in Diest. Met zijn opvallende groene helm in de hand nam hij een nummertje en sloot hij zich aan bij de wachtrij. Maar toen hij eenmaal aan de beurt was, trok de man plots een pistool en schoot loketbediende Sara Van Passel dood. De vrouw, 38 jaar oud en moeder van een zoontje, had geen schijn van kans.

Op dat moment waren er verschillende mensen in de wachtzaal, onder hen ook een kind. “Die man gooide zijn bonnetje weg, schoot de vrouw dood en ging naar buiten, met zijn helm onder zijn arm. Gehaast”, zegt een getuige. “Hij riep nog in het Engels, luid genoeg zodat iedereen het kon horen: De klus is geklaard.”

Buiten sprong de dader op zijn Suzuki, en stoof weg. Meteen werd een grote klopjacht opgezet, waarbij ook de politiehelikopter werd ingeschakeld. De man was immers nog in het bezit van zijn wapen en dus werd gevreesd dat hij nog meer moordplannen had.

Om 18 uur gisterenavond zou S.H. zich aangegeven hebben bij de politie. Wat hem heeft bezield, was gisteravond nog niet duidelijk. De speurders onderzoeken nog of het motief in de relationele sfeer ligt. Volgens de familie van het slachtoffer is dat onwaarschijnlijk. “Voor zover wij weten, kent ze die kerel niet. Ze heeft alvast nooit iets over hem verteld”, zegt familielid Yasmine Fobelets. “Ik zag ­Sara geregeld en volgens mij was ze met niemand samen. Ze had net een zware scheiding achter de rug.”

Willekeurig uitgekozen?

Mogelijk kende Sara haar moordenaar wel als cliënt van het ACV. Alvast een aantal ­andere bedienden van het kantoor in Diest zou de man gisteren herkend hebben als cliënt. Een andere piste die daarom onderzocht wordt, is of de dader de moord pleegde omdat hij in conflict lag met de vakbond. Volgens dat scenario zou S.H. zich ­mogelijk tot de vakbond hebben gewend wegens een probleem met zijn werkgever. Misschien vond hij de bijstand van het ACV niet voldoende, en zou hij daarom uit wraak Sara Van Passel hebben doodgeschoten. De ­bediende zou dan een willekeurig slachtoffer zijn geweest.

Sara Van Passel woont met haar zoontje van 10 jaar in Wezemaal, een deelgemeente van Rotselaar. Haar familie heeft verschillende bakkerszaken in de omgeving. Sinds haar scheiding had Sara het hoederecht over haar zoontje. Haar ex-man, van Tunesische afkomst, kwam kort na de moord naar het kantoor in Diest. Hij had zijn ex niet kunnen bereiken en was er daarom naartoe gereden. Hij werd opgevangen door de politie.

Medeleven

Het ACV wou niet veel kwijt over de zaak. Op de website werd wel een mededeling geplaatst. “Vandaag, 21 augustus, vond in het ACV-dienstencentrum van Diest een dramatisch incident plaats waarbij een ACV-collega het leven liet. We betuigen ons medeleven aan de familie en nabestaanden van het slachtoffer en aan haar col­lega’s.”

Vandaag beslist de onderzoeksrechter over de verdere aanhouding van S.H.