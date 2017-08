Met een 3 op 12 heeft KV Mechelen – alweer – zijn competitiestart gemist. Voor het vijfde seizoen op rij al, het is een slechte gewoonte geworden Achter de Kazerne. Tijdens de eerste vier speeldagen van de voorbije vijf jaar pakte het amper 15 op 60. Daarmee bengelt KVM helemaal onderaan. Thomas Standaert

Beginnen doen we met een positieve boodschap: de huidige seizoensstart van KV Mechelen is de op één na beste van de afgelopen vijf seizoenen (op basis van een beter doelsaldo dan in 2014 ...