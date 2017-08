Vrouw omgekomen na aardbeving op Italiaanse eiland Ischia

De magnitude van de aardbeving die maandagavond het Italiaanse eiland Ischia, voor de kust van Napels, trof, is bijgesteld van 3,6 naar 4. Dat meldt het Italiaanse geologische instituut INGV. Bij de aardbeving viel zeker één dode, en volgens een lokale overheidsbron is er "ongerustheid" over twee anderen die nog onder het puin van een ingestort gebouw liggen.

De civiele bescherming bevestigde in de nacht van maandag op dinsdag dat een oudere vrouw geraakt werd door brokstukken van een kerk. Demetrio Martino, adjunct-prefect in Napels, zei dat twee mensen levend vanonder puin gehaald werden, drie mensen nog steeds vast zaten maar contact hadden met de redders en dat er "ongerustheid" bestond over twee anderen.

In totaal zijn nog negen mensen vermist. Zowat 25 mensen raakten gewond, het merendeel lichtgewonden.

Vooral de noordelijke gemeentes Casamicciola en Lacco Ameno zijn zwaar getroffen. "De aardbeving was heel sterk, en heel angstaanjagend", aldus gemeenteraadslid Donatella Migliaccio.

Beperkte diepte

De aardbeving deed zich voor omstreeks 21 uur, aldus het Italiaanse geologische instituut, en het hypocentrum bevond zich op slechts vijf kilometer diepte. Door de bosbranden die het zuiden van Italië teisteren, waren extra ploegen van brandweer en civiele bescherming op het eiland.

Het vulkanische eiland, 55 kilometer ten zuidwesten van Napels, is vooral in de zomer populair bij vakantiegangers. De Duitse bondskanselier Angela Merkel vertoeft er meestal tijdens de paasvakantie.