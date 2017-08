Terreurimam predikte in moskee Diegem: "Buikgevoel zei ons dat er iets niet klopte"

Machelen - De radicale spilfiguur van de terreuraanslag in Barcelona, Abdelbaki Es Satty (46, kleine foto), heeft drie maanden gepredikt in een moskee in Diegem. “Plots kwam hij vanuit Spanje om de vacature van imam in te vullen. Dat hij een strafblad had, wist niemand. Maar ons buikgevoel zei dat we hem liever kwijt dan rijk waren”, zegt de Vilvoordse imam Mimoun Aquichouh (48). “Na drie maanden is hij weggestuurd.”

Hij verslikte zich dit weekend in zijn koffie, Soliman Akaychouh. De voorzitter van de Diegemse Youssef-moskee is op vakantie in thuisland Marokko en zag de beelden van de aanslag in Barcelona met wat vertraging. “Hij herkende Es Satty ­meteen”, vertelt Mimoun Aquichouh, al meer dan een decennium imam in Vilvoorde én neef van de moskeevoorzitter.

De “terreurimam” die minder­jarigen in het Spaanse Ripoll kon aanzetten tot zulke gruweldaden, heeft drie maanden in Diegem gewoond. Dat bevestigt de Vilvoordse imam. “Plots, in januari 2016, klopte hij aan bij mijn neef”, vertelt hij. “Toen liep er een vacature die maar niet ingevuld raakte.”

De imam zei uit Spanje te komen, sprak Spaans en Arabisch en was naar eigen zeggen in ons land om werk te zoeken. Volgens Aquichouh aarzelde zijn neef, maar liet hij Es Satty toch beginnen in de moskee. “Het was de keuze tussen geen imam of een imam over wie lichte twijfels bestonden.” Het werd het tweede. Dat hij noch ­Nederlands noch Frans sprak, was geen hindernis.

Es Satty ging aan de slag als imam en predikte de drie daaropvolgende maanden geregeld in de moskee. Contact met jongeren was er volgens Aquichouh amper. “De Youssef-moskee is een relatief kleine moskee, waar vooral oudere mannen komen bidden.” Buurtbewoners zeggen dat er nooit problemen zijn geweest met salafisten.

Drugssmokkelaar

Aquichouh ontmoette de spil­figuur achter de vijftien doden in Spanje anderhalf jaar geleden op een feestje. “Sympathiek vond ik hem niet. Het leek mij een man met heel wat frustraties. Ik vertrouwde hem niet.”

Dat deed ook zijn neef niet. Ook al was er niet meteen een aanleiding voor het wantrouwen. “Ons buikgevoel zei dat er iets niet klopte”, vertelt hij. Dat Es Satty in 2010 met 12 kilogram hasj werd betrapt en daarvoor vier jaar in de gevangenis vloog, vermeldde hij niet. Ook niet dat hij in dezelfde gevangenis bevriend was geraakt met een kopstuk van de aanslagen van Madrid in 2004. “Zijn verleden bleef een goedbewaard geheim”, aldus de Vilvoordse imam. “Net het sein voor mijn neef om onraad te ruiken.”

Goed gedrag en zeden

Een bewijs van goed gedrag en zeden zou de Spaanse imam uiteindelijk de das omdoen. “Eigenlijk is zo’n document niet nodig om als imam te werken, maar mijn neef wou zekerheid. Elke keer zei Es Satty dat het document er de dag nadien zou liggen. Maar in de moskee in Diegem heeft hij er nooit een afgegeven. Om de simpele reden dat hij dan door de mand zou vallen.”

Soliman Akaychouh stapte na twee maanden stiekem naar de ­lokale politie. Met de vraag zijn nieuwe imam door te lichten. Volgens Vilvoords burgemeester Hans Bonte (SP.A) kwam er pas na drie maanden antwoord van de Spanjaarden. “Uiteindelijk heeft onze familie hem eind maart 2016 zelf weggestuurd, los van de resultaten van de screening. We hoorden nooit meer iets van hem.”

Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bevestigde gisteren dat Es Satty in ons land nooit een verblijfsvergunning heeft aangevraagd. Het federaal parket heeft de hulp van Antwerpse terrorismespeurders ingeroepen om zijn precieze rol te onderzoeken. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat hij betrokken was bij de aanslagen van 22 maart in Brussel.

Moskeevoorzitter Akaychouh liet weten opgelucht te zijn dat hij zijn buikgevoel heeft gevolgd. “Die man moet destijds ook al radicale ideeën hebben gehad”, zegt Aquichouh. “We mogen er niet aan denken wat er in België had kunnen gebeuren.”

Gisteren werd bevestigd dat Es Satty dood teruggevonden is ­tussen het puin in het ontplofte hoofdkwartier van de terroristen, in Alcanar.