Flamboyante pastoor aan de kant geschoven: "Hij beledigde overledenen op hun begrafenis"

Wingene - De Brugse bisschop heeft de pastoor van Zwevezele “verwijderd” uit zijn functie. Een uitzonderlijke maatregel. Omdat hij nogal flamboyant is en ongewone dingen doet, zoals ­preken in het West-Vlaams of een mis in het botsautokraam, meent pastoor Luk Brutin zelf. Omdat hij werkelijk met alles en iedereen rond zich in de clinch lag, is in Zwevezele en omstreken te horen.

Hij draagt een kazuifel van goudbrokaat en hij straalt. Luk Brutin zit vooraan op een praalwagen, ingelegd met nog veel meer goud en getrokken door zes boerenpaarden. Hij heeft hem zelf gebouwd, met de hulp van een groep parochianen en een hoop subsidies die hij zelf heeft losgeweekt. De wagen is het pronkstuk van de ommegang van Sint-Aldegondis, patroonheilige van de kankerpatiënten, die de pastoor nieuw leven heeft ingeblazen. Achteraan duwt het volk de wagen. De metafoor: “We duwen de kanker­patiënten richting genezing”.

Dat kan niemand Brutin verwijten: dat hij geen leven in de keet heeft gebracht sinds hij zes jaar geleden pastoor werd in Zwevezele. Hij liet een kandidaat-prins carnaval campagne voeren in de kerk, ging moto’s en trucks wijden en wilde dus van het dorp een bedevaartsoord voor kankerpatiënten maken.

“Toen ik hier begon, waren de kerken zo goed als leeg. Nu daagt voor elke misviering heel veel volk op. Welke parochie kan dat nog zeggen? Ik heb zes jaar lang geen vakantie genomen en uren nachtwerk geleverd.” Dus was hij nogal verrast toen bisschop Lode Aerts hem bij zich riep en hem meedeelde dat hij werd “verwijderd” uit zijn functie als pastoor. Brutin snapt er niets van. Of toch. “Dit zijn pesterijen die al zes jaar aanslepen”, zegt hij. Er is afgunst, omdat hij de parochie weer hip maakt. Er zijn figuren die zijn nieuwlichterij niet lusten.

Bij het bisdom valt iets anders te horen. Ze beseffen daar ten volle dat dit een “uitzonderlijke maatregel” is, zegt woordvoerder Inge Cordemans, en ze hebben die “weloverwogen” genomen. “Er zijn in de afgelopen zes jaar heel wat klachten gekomen over de priester en hij zorgt voor heel wat conflicten.” Niemand die publiek een boekje wil opendoen over Luk Brutin, maar rondvraag in Zwevezele leert dat de pastoor met wel erg veel mensen en organisaties overhoop ligt.

Beledigingen op begrafenissen

“Ja, hij is populair bij een deel van de parochianen, maar een andere groep moet hem helemaal niet. Omdat hij kwetsende dingen zei over overledenen op hun begrafenis, en nabestaanden daardoor gechoqueerd waren. Omdat dat tot hoogoplopende ruzies leidde waarbij de pastoor dan de politie riep. Hij ligt overhoop met priesters van naburige parochies en een deel van zijn eigen mensen. Er is frictie met jeugdbewegingen en scholen omdat hij overal een vinger in de pap wil. Hij polariseert en staat te graag zelf in de schijnwerpers.”

Najaar 2015 liep er een petitie tegen Brutin omdat hij uit eigen beweging ging getuigen voor een moeder die haar dochtertje van vijf doodde. Feit is dat het dossier rond Brutin bij het bisdom al vijf jaar bestaat. “Maar dat dossier is flinterdun, letterlijk en figuurlijk”, zegt kerkjurist Kurt Martens, die de pastoor bijstaat. “Ik voorspel: de parochianen in Zwevezele zullen hiertegen in opstand komen.”