Spanning stijgt bij Anderlecht: Van Holsbeeck neemt spelers onder vuur, woeste Teodorczyk

Bij Anderlecht stijgt de spanning na de gemiste start met 4 op 12. Voorzitter Roger Vanden Stock en manager Herman Van Holsbeeck trokken gisteren alvast naar de training. Coach René Weiler heeft nog veel krediet, maar de spelers werden op hun plichten gewezen voor de ‘topper’ tegen AA Gent.

De slechtste start in 19 jaar, maar de RSCA-spelers oogden gisteren nog ontspannen. Ze staken hun duim op en Sven Kums liep rond in een trui met daarop A l’aise ket, of Op ’t gemak ket. Herman Van Holsbeeck was minder à l’aise. Terwijl Anderlecht in crisistijden meestal de rangen sluit, lanceerde de manager nu een duidelijke boodschap.

“We moeten eerlijk zijn: we voetballen niet goed”, klonk het op de clubwebsite en op de VRT. “Het ligt aan de mentaliteit en aan decompressie na onze titel. Ik vroeg de fysieke tests op van enkele spelers en die waren beduidend minder dan vorig seizoen bij de start. Dan moet iedereen zichzelf in vraag durven stellen. Pas als we naar onszelf kijken, zullen we opnieuw groeien naar het niveau van een kampioen.”

Weiler voelt de druk ook toenemen, maar de Zwitser bouwde met de titel en de 25 miljoen van de Champions League veel krediet op. Zelfs bij een nederlaag tegen Gent zal RSCA hem niet zomaar opzijschuiven. “We moeten de technische staf niet meteen met de vinger wijzen. Dat zou te gemakkelijk zijn. Er is voldoende talent en de club deed mooie investeringen op het vlak van kwaliteit. Dat zal ongetwijfeld beginnen renderen.”

Woeste Teo

Weiler probeert alvast alles. Voor STVV organiseerde hij uitzonderlijk zelfs een afzondering, terwijl hij ook speelkansen gaf aan Bruno en ­Thelin. Het bestuur kijkt ook naar vorig seizoen, toen Anderlecht met 8 op 12 begon, maar het spelniveau ook verre van goed was. Alleen scoorde Teodorczyk toen bijna altijd en ­finaal vond Weiler toch een manier om kampioen te worden.

Alleen zit het nu niet zo goed bij Teodorczyk. Zondag scoorde de Pool wel, maar toen enkele boze fans ­obscene gebaren maakten, schoot Teo in een razernij. Hij bedaarde amper toen andere supporters zijn naam begonnen te scanderen. “Ik verwacht van Teodorczyk dat hij even hard werkt als voorheen. Ook nu hij een dik contract heeft gekregen”, was Van Holsbeeck duidelijk.

De sputterende Teo begint ook wel te beseffen dat Weiler nog een serieuze concurrent voor hem wil. Met de hulp van Mogi Bayat probeert Anderlecht Robert Beric los te ­weken bij Saint-Etienne. De Sloveen mag daar weg omdat hij sinds zijn gescheurde kruisband in 2015 te traag naar zijn oude niveau groeit, maar ASSE wil wel 5 miljoen euro. Bovendien zijn er met zijn ex-club Rapid Wien en het Spaanse Leganes kapers op de kust.