Heel straf: Qatar showt eerste voetbalstadion mét airconditioning

Qatar is druk stadions aan het bouwen voor het WK voetbal in 2022. Het hele project zou meer dan 5 miljard euro kosten en zopas is de zesde nieuwe voetbaltempel voorgesteld. Het Al Thumama-stadion zal plaats bieden aan 40.000 toeschouwers en heeft de vorm van een ‘gahfiya’, een traditioneel hoofddeksel voor Arabische mannen dat dient om het haar en de hoofddoek op hun plek te houden.

In het Al Thumama-stadion zullen enkele wedstrijden van de groepsfase en één kwartfinale worden gespeeld. Sinds de toewijzing van het WK aan Qatar was er veel te doen over de hoge temperaturen tijdens het tornooi. Die zouden kunnen oplopen tot 50 (!) graden. Maar daar hebben de ingenieurs een oplossing voor bedacht. Het stadion heeft zelfs een airconditioningsysteem, dat de temperatuur kan doen dalen tot 18 graden.