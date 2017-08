CLUBNIEUWS. Anderlecht komt in zoektocht naar nieuwe doelman uit bij zoon keeperstrainer

Anderlecht is in zijn zoektocht naar een nieuwe derde doelman uitgekomen bij Boy de Jong, de zoon van huidig keeperstrainer Max. Ex-Club Brugge-speler Tuur Dierckx, die mag vertrekken bij Antwerpen, wordt gegeerd door Waasland-Beveren. Al uw clubnieuws van de dag.

RSC ANDERLECHT

Boeckx trad weer aan met de beloften, maar omdat Svilar (Benfica?) en Roef (Waasland-Beveren) op vertrekken staan, zoekt Anderlecht nog een derde doelman. Daarvoor zijn ze uitgekomen bij Boy de Jong (23), de zoon van huidig keeperstrainer Max. Hij komt over van het Nederlandse Telstar, maar werd opgeleid bij Feye­noord en was ook jeugdinternational. Daarnaast test ook Marcos Peano (18), een Argentijnse jeugdinternational, maar hij is eerder een versterking voor de beloften als hij slaagt.

ANTWERP

Jelle Van Damme heeft zijn eerste training bij Antwerp achter de rug, al geeft hij op de website van The Great Old toe “nog niet honderd procent te beseffen dat hij weer in België voetbalt”. Vandaag wordt de 33-jarige verdediger officieel voorgesteld, zondag kan hij debuteren op KV Oostende. “Al kijk ik er enorm naar uit om op de Bosuil te spelen.”

Maxime Biset is op overschot bij Antwerp en kan rekenen op de belangstelling van twee ploegen uit de Proximus League: OH Leuven en Westerlo. Zestien spelers werkten een hersteltraining af. Vansteenkiste, Owusu en Camus werkten individueel. Het is nog onduidelijk wanneer het geblesseerde trio weer bij de groep aansluit. Stojanovic, Koné, N’Diaye en Randriambololona deden gisteravond minuten op met de beloften. Het overbodige kwartet Biset-Colpaert-Vleminckx-Dierckx traint wel met de beloften, maar speelt geen wedstrijden om blessures te voorkomen.

WAASLAND-BEVEREN

Terwijl Anderlecht-aanvaller Thelin in beeld is en de komst van doelman Davy Roef eerstdaags wordt afgerond, zoekt Waasland-Beveren ook een flankaanvaller. Daarbij is Tuur Dierckx, die trainer Clement kent van bij Club, een piste. Enig nadeel: Dierckx ligt nog tot 2020 onder contract en heeft een stevig contract. Antwerp geeft de voorkeur aan een definitieve verkoop.

KV OOSTENDE

KV Oostende hoopt zondag in de levensbelangrijke match tegen Antwerp weer beroep te kunnen doen op sterkhouders Franck Berrier en Knowledge Musona. Beiden zijn al enkele weken out, maar gistermorgen hebben ze de trainingen hervat met toch al behoorlijk intensieve oefeningen. Musona denkt nog steeds aan een transfer naar Maccabi Tel Aviv, maar mag enkel weg tegen een monsterbod.

KV KORTRIJK

Kortrijk hield na het verlies tegen Club uitlooptraining. Vrijdag staat Moeskroen al op het menu. Vandaag krijgen de spelers een vrije dag. Geblesseerden zijn er niet, er waren wel wat lichte kwaaltjes zoals Kagé die wat mankte, maar in principe blijft enkel Ivanov out. De andere jongens kunnen voluit trainen. Ook Bruzzese, die zondag alweer op de bank zat. Voor de match tegen Club wilde Anastasiou andere types op de bank. Hij koos voor Kagelmacher en D’Haene. Azouni, Makarenko en Van Eenoo waren er niet bij. Het valt af te wachten of Van Eenoo weer kan uitgeleend worden.

ZULTE WAREGEM

Vrijdag is het Europese loting en na bijna zes maanden wachten maakt heel Zuid-West-Vlaanderen zich op voor de grote afspraak. Gisteren startte men ook met het plaatsen van de nieuwe zitjes in de sfeertribune. Om de Europese normen te halen, zijn enkel zitjes toegelaten en bij de bouw van de sfeertribune twee jaar geleden werd al rekening gehouden met dit scenario. Vorige week werden de stoeltjes geleverd en gisteren bleek dat ze vlot kunnen gemonteerd worden. Gisteren werd er twee keer getraind. Madu en Bala werken net als de revaliderende Bossut nog individueel.

KAA GENT

Gisteren maakte AA Gent bekend dat het contract tussen de club en de Franse verdediger Jérémy Taravel is ontbonden. Hij kwam amper aan spelen toe en werd vorig seizoen ook uitgeleend aan het Zwitserse Sion. Nu gaat hij aan de slag bij Cercle, waar hij een contract voor twee seizoenen tekende. Ook Poletanovic – de Servische middenvelder die vorige maand zijn contract bij de Buffalo’s liet ontbinden – heeft een nieuwe club. Hij komt de komende twee seizoenen uit voor het Russische FK Tosno. Zondag wordt de topper tussen AA Gent en Anderlecht geleid door Sébastien Delferière.

LOKEREN

Lokeren-aanvoerder Killian Overmeire (hamstrings) liet gisteren een MRI-scan nemen. Vandaag staat er verder onderzoek op het programma om zeker te zijn over de ernst ervan. Enkele weken terug communiceerde de club immers dat Overmeire geen scheur in de adductoren had opgelopen, maar enkele dagen later moest de club zijn mening herzien. Vanavond moet er meer duidelijkheid.

CLUB BRUGGE

Gisteren werkten de spelers die niet of weinig in actie kwamen tegen Kortrijk onder het oog van een honderdtal fans een training af. Onder hen heel wat sleutelspelers. Ruud Vormer, Marvelous Nakamba, Helibelton Palacios, Anthony Limbombe, Emmanuel Dennis, Wesley Moraes, Jérémy Perbet, Guillaume Hubert en Timmy Simons tekenden present. Ook Denswil en Engels, die beiden op een transfer azen, trainden mee. De revaliderende Acolatse trainde met de invallers terwijl Poulain nog geblesseerd is. McGree, Masovic en Touba trainden niet. Zij speelden met de beloften.

KRC GENK

In principe vertrekt er in augustus niemand meer bij KRC Genk. Enige uitzondering lijkt José Naranjo. De Spanjaard scoorde als invaller in de openingsmatch tegen Waasland-Beveren, maar bleef op de bank op Standard en viel de voorbije twee weken zelfs naast de wedstrijdkern.

Naranjo wordt gegeerd door tal van clubs. Niet alleen uit het buitenland. In België zijn vooral Kortrijk en Eupen geïnteresseerd in een huurovereenkomst.

Nader onderzoek bevestigde gisteren dat Leandro Trossard een scheur in de quadriceps opliep tegen Charleroi. Toch lijkt de schade nog mee te vallen, het scheurtje is miniem. Trossard mist de wedstrijd tegen KV Mechelen maar omdat er daarna een korte interlandbreak is, hoopt hij op 10 september op AA Gent weer van de partij te zijn. Ondanks elf spelers uit de A-kern, die allen de negentig minuten volmaakten, slaagde KRC Genk II er gisteren niet in om de beloften van Anderlecht te kloppen: 0-0. Aan kansen geen gebrek, maar vooral Marcus Ingvartsen had zijn dagje niet.

KV MECHELEN

Na de match tegen Antwerp moet El Messaoudi wellicht ook de wedstrijd tegen RC Genk komende zaterdag missen. De middenvelder kampt met een verrekking aan de quadriceps. Van Cleemput (overbelastingsletsel aan de enkel) moet nog drie weken revalideren. Pedersen kreeg naar het einde van de match tegen Antwerp last van de adductoren. Vandaag wordt bekeken hoe het met hem gesteld is. Gisteren kregen de spelers vrijaf. KV-youngsters Maxime De Bie, Arno Valkenaers en Joel Nganga (U19) zijn opgeroepen voor een internationaal tornooi met de Belgische U18 in Frankrijk.

STANDARD

Standard stapt naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om de schorsing van Orlando Sa aan te vechten. De Portugese spits kreeg drie speeldagen voor zijn rode kaart op STVV na tussenkomst van de videoref. Standard vindt echter dat het recht op een eerlijk proces geschonden is, omdat de beelden waar de videoref over beschikte, niet zijn vrijgegeven. Standard vindt de Geschillencommissie daarom ook onbevoegd. Vandaag spreekt de commissie zich uit maar toch stappen de Rouches nu al naar het BAS. Estoril bevestigde de transfer van Carlinhos (23). Mmaee was gisteren ziek.

STVV

De STVV-beloften speelden een sterke wedstrijd in Roeselare, tegen Club Brugge. Maar de thuisploeg toonde zich efficiënt. Bezus miste in minuut zeventig een strafschop, maar groeit toch duidelijk naar zijn betere vorm. Ook andere A-kern-pionnen Goutas, Bourard en Matarrese waren van de partij.

STVV: Schevenels - Van Roosebeecke, Joosten, Goutas (75’ Mohamed), Antunes (60’ Busi) - Matarrese, Houwaer (80’ Meyssen), Casa (85’ Tarkan), Bourard, Bezus, Roekens.

Doelpunten: 7’ 1-0 (strafschop), 35’ 2-0, 76’ Bourard (strafschop) 2-1.