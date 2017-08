COMMENTAAR. “Zou payback-time kunnen zijn voor sommigen na uitspraken Vanhaezebrouck”

In de Jupiler Pro League is er geen plaats meer in de hoek waar de klappen vallen. Vandaar de crisiscommunicatie uit alle hoeken, het voorbije weekend al en ook gisteren. Maar waar is de crisis het grootst? Bij landskampioen Anderlecht, dat even pover voetbal brengt als vorig seizoen maar nu geen Teodorczyk meer heeft die de ballen met zijn ogen dicht binnentrapt of een Tielemans die hem daar een handje bij helpt? Bij Standard, dat nog even de schijn kon ophouden maar met Ricardo Sa Pinto een trainer binnenhaalde die het als zijn enige opdracht ziet vuur in het team te pompen wars van enig spelconcept? Bij RC Genk, dat met al zijn talent en bestuurlijke inspanningen om dat talent te houden net als vorig seizoen de punten te grabbel blijft gooien, ondanks de coach die beter bij de clubcultuur past? Of KV Oostende, dat ocharme één keer scoorde, geen enkel punt pakte en waar iedereen naar iedereen wijst om de oorzaak van de dramatische competitiestart te duiden? Als het KV Oostende niet is, dan is AA Gent wat ons betreft de grootste kandidaat om van complete crisis te spreken. Elke week is er wel wat om over te klagen, zondag bijvoorbeeld die rode kaart en de gemiste kans op 0-3 van Kubo, maar de stuurloosheid in de tweede helft was on-Gents. In het verleden slaagden de Buffalo’s er makkelijker in de bal in de ploeg te houden en de wedstrijd rond te maken. Vorig seizoen plaatste Gent zich op de laatste speeldag voor Play-off 1, maar daarin werd het pas op de laatste speeldag van de tweede plaats gehouden. Er was altijd een stevige basis bij Gent. Die bodem lijkt nu weggeslagen.