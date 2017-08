Trump wil Amerikaanse militairen dan toch in Afghanistan houden

Er komt op korte termijn dan toch geen einde aan de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan. In een langverwachte toespraak over zijn plannen gaf de Amerikaanse president Donald Trump maandag aan dat hij het Amerikaanse engagement in Afghanistan wil versterken.

Hoeveel en of er extra soldaten er komen, zei Trump niet in Fort Myer (Virginia). “De vijanden van Amerika moeten onze plannen niet kennen.” Eerder op de dag had Fox News nog gemeld dat er 4.000 extra troepen naar Afghanistan gestuurd worden. Er zijn nu nog altijd 8.400 Amerikaanse soldaten in het land.

In ruil voor meer engagement in Afghanistan verwacht Trump van buurland Pakistan een sterker engagement. De Amerikaanse president voert de druk op het land op: “Pakistan heeft veel te verliezen als het criminelen en terroristen een dak boven het hoofd blijft geven”. Zo wordt Afghanistan gedestabiliseerd, en dat moet “onmiddellijk” veranderen. Volgens Trump gaat het om een ommekeer van de Amerikaanse houding tegen Pakistan.

Er zijn nu nog altijd 8.400 Amerikaanse soldaten in Afghanistan. Foto: EPA

Vacuüm

Na zestien jaar oorlog is het einde dus nog niet in zicht. Een terugtrekking uit Afghanistan sloot Trump uit: die kan er enkel komen als de operatie succes heeft. Een snelle terugkeer zou een “vacuüm” creëren waarvan de “terroristen” zouden profiteren, aldus Trump, die de vergelijk maakte met de terugtocht uit Irak in 2011. Terroristen doden wordt de hoofddoelstelling en krijgt voorrang op het opbouwen van de natie.

Het Amerikaanse engagement is geen “blanco cheque”, waarschuwde Trump de regering van Ashraf Ghani nog.

Bocht

Net als Obama voor hem, was Trump aanvankelijk erg sceptisch over de oorlog in Afghanistan. En net als Obama zal hij nu meer troepen sturen. Trump gaf maandag in zijn speech toe dat “beslissingen heel anders zijn als je in het Oval Office zit”.