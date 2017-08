VIDEO. Wagen vlucht voor alcoholcontrole en dat bekopen inzittenden bijna met hun leven

Oostende - Op het kruispunt van de Northlaan en de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende is in de nacht van maandag op een dinsdag een wagen gecrasht die gevlucht was voor een alcoholcontrole. Vier inzittenden werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde iets na 2 uur. De wagen met Franse nummerplaat werd even daarvoor tegengehouden voor een alcoholcontrole ter hoogte van het politiecommissariaat in de Alfons Pieterslaan. Op dat moment zouden zeven personen in de wagen gezeten hebben. Twee van hen stapten uit, waarna de bestuurder plots de vlucht nam. Een motard van de politie zette de achtervolging in. De wagen reed via de Petit Paris de Nieuwpoortsesteenweg in, reed door de wegenwerken, en crashte ter hoogte van het kruispunt met de Northlaan. Omdat er sprake was van mogelijk vijf slachtoffers werd het medisch interventieplan afgekondigd.

De brandweer en de politie bevrijdden uiteindelijk vier personen uit het verhakkelde voertuig. Zij werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een vijfde persoon is mogelijk uit het wrak weggevlucht. Door het ongeval was ook een gaslek ontstaan bij de wegenwerken. De gasmaatschappij kwam ter plaatse om het lek te herstellen. Het kruispunt was urenlang afgesloten voor het verkeer. De lokale politie onderzoekt de zaak. De wagen stond geseind.