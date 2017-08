Daarom komen al die top-BV’s feesten in discotheek ‘The Villa’

Hip, trendy en de hotspot om bekende Vlamingen te kunnen spotten. Zo staat discotheek ‘The Villa’ uit Antwerpen bekend. Onder andere Louis Talpe, Jonas Van Geel, Nathalie Meskens, Danira, Astrid Coppens passeren er regelmatig voor om daar hun nachten door te brengen. Maar die grote hoeveelheid bekende Vlamingen komt niet in ‘The Villa’ omdat ze het gewoon leuk vinden daar, zo schrijft Dag Allemaal.

Om de sociale elite over de vloer te krijgen, zou de discotheek grof geld betalen. Dat gebeurt wel vaker, maar volgens een anonieme bron van Dag Allemaal zou het bij ‘The Villa’ gaan om meer dan 1.000 euro om enkele uren aanwezig te zijn, terwijl de gewone gasten 10 euro of meer inkom moeten betalen. Bovendien zou ook de drank van de bekende Vlamingen gratis zijn en krijgen ze steevast een tafel in de VIP-ruimte.

Niet zomaar elke BV komt voor dat grote bedrag in aanmerking. Integendeel. “The Villa speelt in op de actualiteit en kiest enkel voor namen die op dat moment op belangstelling kunnen rekenen”, zo schrijft Dag Allemaal. Dat krikt meteen de reputatie van de discotheek op, omdat het lijkt dat de bekende Vlamingen uit eigen beweging daar willen komen feesten. Als ze komen, zou dat heel wat meer gasten trekken, wat de omzet dan weer doet stijgen. “Zo’n avond brengt gemakkelijk meer dan het tienvoudige op.”