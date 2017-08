Zoek de zeven verschillen... vier jaar later maakt Rooney nog steeds dezelfde fans woedend

Wayne Rooney opende maandagavond de score voor Everton tegen Manchester City. Een speciaal moment voor Rooney, die natuurlijk dertien jaar speelde voor grote rivaal Manchester United. Vieren deed de 31-jarige spits voor dezelfde tribune als vier jaar geleden, toen hij tweemaal scoorde in de opmerkelijke 2-3 overwinning van United. Diezelfde fans van toen zaten ook maandagavond in de tribune... en reageerden op exact dezelfde manier na de goal van ‘Wazza’. “Altijd tof om enkele bekende gezichten te zien”, lachte Wayne Rooney op Twitter.

Na het 1-1 gelijkspel tweette Rooney, die jarenlang uitkwam voor Manchester United, een niet te misverstane boodschap: “Altijd tof om enkele bekende gezichten te zien”, inclusief lachende smiley. Op Sky Sports vroeg de interviewer na de wedstrijd hoe het voelde om te scoren in het Etihad Stadium. “Wat, bedoelt waarschijnlijk hoe het voelt omte scoren in het Etihad Stadium?” Rooney is namelijk de alltime topschutter in de Manchester Derby en scoorde twee belangrijke goals in het hol van de leeuw...