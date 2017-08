Bekend model vertelt eerlijk over haar moeilijke relatie met alcohol

Badpakkenmodel Chrissy Teigen (31) is er de vrouw niet naar om een blad voor de mond te nemen en dus heeft ze in een interview met Cosmopolitan toegegeven dat ze al jarenlang een moeilijke relatie heeft met alcohol. "Ik dronk gewoon te veel", geeft ze ronduit toe. Nu ze voor een tweede keer zwanger wil worden, raakt ze geen druppel meer aan.

Chrissy Teigen en John Legend zijn al de trotse ouders van Luna, maar willen er graag nog een tweede kindje bij. Het model raakt heel moeilijk zwanger en het duurde daarom ook lang voor ze effectief hun dochtertje mochten verwelkomen. Omdat ze het lot niet al te veel wil tarten, heeft ze besloten alcohol op te geven. En dat is niet de enige reden. Ze geeft eerlijk toe dat ze wat worstelde met een glas rosé hier en een drankje daar en dat ze dat op den duur niet meer leuk vond.

"Ik was, zonder omwegen, gewoon te veel aan het drinken", vertelt ze aan Cosmopolitan. "Ik was er gewoon aan geraakt om mijn haar en make-up te laten doen met een glaasje wijn erbij. Vervolgens ging dat glaasje over in nog eentje voor een awardshow en dan in een hele hoop awardshows. En dan voelde ik me slecht omdat ik me belachelijk had gedragen bij mensen waar ik veel respect voor heb. En dan dat gevoel, er is niets vergelijkbaar. Je voelt je vreselijk. Het is geen goede look voor mij, voor John of voor gelijk wie."

"Overal beschikbaar"

Toch is het een opvallende keuze voor iemand die in het verleden het gezicht was van merken als Captain Morgan en Smirnoff. Maar ze geeft aan dat er wel meer mensen zijn in haar familie die een alcoholprobleem hebben en dat eenmaal ze begint te drinken, ze ook niet meer kan stoppen. "Stel je eens voor hoe ons leven is. Alles is altijd en overal beschikbaar. Ik weet niet hoe het is om naar een awardshow te gaan en niet te drinken." Tot nu dus.