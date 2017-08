1 op de 3 sollicitanten liegt over loon

‘Wanneer u solliciteert naar een (nieuwe) baan, welke informatie geeft u de ‘hr- of recruteringsmanager’ over uw huidige salaris?’ Dat was de vraag die aan meer dan 1.017 respondenten werd gesteld in een onderzoek van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.

En wat bleek? Bijna 1 op de 3 sollicitanten (31%) verhoogt zijn of haar loon met minimaal 5%. 1 op de 6 verhoogt dit zelfs met minimaal 10%.

Onderhandeling

De zaken waarover tijdens een sollicitatie het meest onderhandeld wordt, zijn het loon (50%), de werktijd (43%) en een vast contract (43%). Bijna iedereen onderhandelt trouwens over zijn contract: minder dan 1 op de 5 werknemers accepteert het arbeidscontract zonder onderhandeling, zo blijkt uit het onderzoek.

Over opleidingsmogelijkheden (17%) en carrièreperspectief (14%) wordt in verhouding zeer weinig onderhandeld. Vaste primaire arbeidsvoorwaarden en zekerheid genieten de voorkeur boven een variabele beloningen en langetermijnperspectief. De sollicitant vraagt dus meer, om erop vooruit te gaan, maar ook om bijvoorbeeld onderhandelingsruimte te hebben als de werkgever lager inzet.

