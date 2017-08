79-jarige oma heeft plots geen spaarcenten meer. Nu sleept ze haar kleindochter Nicole voor de rechter

Toen een 79-jarige oma even wat geld wilde afhalen, schrok ze zich te pletter. Op haar rekening met zuurverdiende spaarcentjes stonden plots nog maar enkele euro’s, terwijl Pearl Williams jarenlang samen met haar man hard had gewerkt om 25.000 euro te kunnen hebben op haar oude dag. Nu klaagt ze de dief aan, maar dat had ze liever niet moeten doen. De schuldige: haar 24-jarige kleindochter Nicole Speirs uit Kirkintilloch bij Glasgow.

De 24-jarige vrouw uit Schotland had stiekem de bankgegevens van oma Pearl kunnen ontfutselen. Vanaf dat moment besloot ze om een luxeleventje te gaan leiden op kosten van oma. Niet gematigd of onopvallend, maar groots en extravagant. Nicole kocht onder andere kleding, juwelen, een jacuzzi, een iPad mini en een drone. Ze besteedde de spaarcenten zelfs aan een seksspeeltje.

Vijf maanden lang, vanaf januari tot in mei 2016, soupeerde ze de centen van haar grootouders op. De twintiger stopte pas met aankopen te doen, toen het geld op was. Omdat haar oma niet zo heel vaak cash geld ging afhalen en vaak ook een groot bedrag meenam, merkte Pearl het pas veel te laat.

De grootmoeder was er kapot van, zo vertelt ze aan verschillende lokale media. De twee waren altijd heel close geweest en haar oma kon dan ook niet begrijpen waarom Nicole haar het niet was komen vragen als ze financieel hulp nodig had in plaats van alles op deze manier te verbrassen.

Samen met haar andere gezinsleden ging de bejaarde naar de bank om de situatie uit te leggen en te kijken of ze misschien geld konden terugkrijgen. Maar dan moest ze wel haar kleindochter aangeven bij de politie. Met pijn in het hart deed ze dat. Nicole is nu gearresteerd op verdenking van diefstal en krijgt dinsdag haar straf te horen.