Twee Belgische films op shortlist European Film Awards

Brussel - De Belgische films “Home” van Fien Troch en “Insyriated” van Philippe Van Leeuw staan op de shortlist van de European Film Awards.

Ook drie Belgische coproducties maken kans op een nominatie. “Brimstone”, “Layla M.” en “Loveless”. De European Film Academy maakte de selectie van 51 langspeelfilms dinsdag bekend. Op 4 november weten we of de films ook bij de genomineerden zijn.

“Home” is Trochs vierde speelfilm. De prent biedt een inkijk in de leefwereld van Kevin, Sammy, John en Lina en de volwassenen die hen omringen. Beide groepen hebben het moeilijk om met elkaar te communiceren en elkaars leefwereld te begrijpen.

In “Insyriated” toont de Brusselse regisseur Philippe Van Leeuw in een aangrijpend oorlogsdrama twee families die het slachtoffer worden van de oorlog. De film speelt zich volledig af in een belegerd huis in de Syrische hoofdstad Damascus, waar al enkele jaren een zware burgeroorlog woedt.

De komende weken zullen meer dan 3.000 leden van de European Film Academy stemmen voor de nominaties in de categorie Europese Film, Regisseur, Acteur, Actrice en Scenarist. De nominaties worden dan aangekondigd op 4 november tijdens het Sevilla Europees Film Festival in Spanje. Wie de winnaars zijn van de 30ste editie van de European Film Awards maakt de Academy bekend tijdens een awardceremonie in Berlijn op 9 december.

)