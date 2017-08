GERUCHTEN. Batshuayi naar Frankrijk, verlaat Alderweireld Tottenham voor de grote concurrent?

Het aftellen is begonnen. Binnen tien dagen sluit de transfermarkt onherroepelijk de deuren. Toch hebben nog heel wat Europese topclubs hun huiswerk niet af. Zo vreest Tottenham dat Alderweireld vertrekt, de Rode Duivel zou zelfs naar grote concurrent Chelsea kunnen. Daar zou Michy Batshuayi dan weer definitief kunnen vertrekken, Lille wil de spits terug naar de Ligue 1 halen. Uw dagelijkse portie transfergeruchten, die u natuurlijk best met een korreltje zout neemt!

Michy Batshuayi staat voor een moeilijk seizoen bij Chelsea. Diego Costa lijkt te vertrekken (Everton? Atletico?), maar met Alvaro Morata hebben de Blues een nieuwe eerste spits binnengehaald. Volgens de Engelse pers zou Lille de spits dan ook willen verlossen van een nieuw seizoen bankzitten bij Chelsea. Enig probleem is de hoge transfersom. Volgens The Sun zou Lille 40 miljoen moeten neertellen voor Batsman, 5 miljoen meer dan Chelsea betaalde voor de spits aan Marseille vorige zomer. Bij Lille zou Batshuayi bovendien zijn ex-coach Marcelo Bielsa terugvinden.

Foto: Photo News

Chelsea denkt aan Jamie Vardy als vervanger van Batshuayi, de snelle spits van Leicester heeft een clausule in zijn contract dat hij voor 25 miljoen mag vertrekken. Vorig jaar leek Vardy op weg naar Arsenal, dat een akkoord vond met Leicester, die transfer viel in het water omdat de spits dan toch niet wilde vertrekken.

Alderweireld naar Chelsea?

We blijven bij Chelsea, want de Engelse landskampioen zou zeer ver willen gaan om Toby Alderweireld los te weken bij Tottenham. De verdediger is al een hele zomer verwikkeld in stevige contractbesprekingen met de Spurs, volgens de Engelse media wil de Rode Duivel een loonsverhoging zodat hij bij de topverdieners (Harry Kane en Hugo LLoris) in de club hoort. Het is nog steeds niet zeker dat Tottenham daarop ingaat, volgens The Sun staat Chelsea dan ook op het punt om Alderweireld voorstel te doen. Bij de Blues zou Alderweireld zijn loon (55.000 pond per week) kunnen verdubbelen.

Oplossing voor Draxler in de maak

Julian Draxler kreeg deze zomer te horen dat hij geen toekomst meer heeft bij PSG. Opmerkelijk, want de Franse topclub haalde de Duitse middenvelder pas vorige zomer binnen. De 23-jarige Duitser heeft de clubs voor het uitkiezen, volgens Duitse media ligt Bayern München in pole positie om Draxler terug naar Duitsland te halen. Ook Arsenal ligt nog op de loer. Arsène Wenger is al lang fan van de wereldkampioen, maar het is maar de vraag hoe diep de Franse manager in de buidel wil tasten. PSG aast namelijk op een stevige transfersom, omdat het de balans in evenwicht moet brengen na de komst van Neymar.

Foto: Photo News

Mbappé en Fabinho

PSG wil afscheid nemen van Julian Draxler, want de Parijzenaars hopen nog steeds op (minstens) twee inkomende transfers. En daarvoor hoeft PSG niet ver te zoeken, het onderhandelt nog steeds op het hoogste niveau met AS Monaco over de komst van aanvaller Kylian Mbappé en middenvelder Fabinho. Beide spelers speelden vorig seizoen een sleutelrol in de titel van Monaco. De Monegasken willen natuurlijk wel boter bij de vis én een speler van PSG. Zo zou Lucas Moura betrokken worden in de deal, PSG zou meer dan 200 miljoen bieden plus de Braziliaan voor het duo van Monaco.