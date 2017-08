Deze make-uptrend uit de nineties is er weer

Van rood en roze tot paars en bijna zwart: deze herfst maakt het niet uit welk kleur lippenstift je draagt, zolang er maar een metallic finish over zit. Zo wordt een klassieke make-uplook een tikje meer badass.

Wie op Instagram make-upinspiratie zoekt voor komende herfst, komt opvallend veel blinkende lippen tegen. Dat is geen toeval, want metallic lippen zijn hipper dan ooit. De trend vertaalt zich naar nieuwe producten in het beautyschap die in niets gelijken op de (vaak korrelige) lippenstiften uit de jaren 90 waar Christina Aguilera zo dol op was.

Bij M.A.C. cosmetics hebben ze hun collectie kleurtjes op basis van een tint in combinatie met parelmoer chroom nieuw leven ingeblazen. Je kunt kiezen uit achttien lippenstiften met een koper-, brons- en titaankleurige finish. Ook bij het Franse modehuis Dior zijn ze mee met de trend. Onze landgenoot Peter Philips, creatief directeur van Dior make-up, ontwikkelde met Rouge Liquid een reeks vloeibare metallic lippenstiften. Daarnaast bedacht hij de Double Rouge, een stift met tweekleurige punt die na het aanbrengen een mat metallic effect geeft dat de lippen optisch voller maakt.

Charlotte Tilbury - Hollywood Lip Pin Up Pink - 32 euro via De Bijenkorf / Be Legendary Liquid Lip Metallic Copper - Smashbox - 24 euro. Via Sephora / Estée Lauder Pure Color Love Lipstick - Moon Rock - 25 euro / M.A.C. - Silver Spoon - 20 euro / Kruidvat - Essence Metal Shock - Pink Metallica - 2,99 euro / Dior rouge liquid en double rouge met metallic afwerking, beiden 38,43 euro.

Met lichte metallic kleuren creëer je een ietwat feeërieke look, maar hoe donkerder de kleur hoe mysterieuzer de mond à la Rihanna die in 2014 met blauwe shiny lippen rondliep. Extra gedurfd, zoals gezien bij Balmain op de catwalk, is een deeltje van de lippen aanstippen op de futuristische geisha in jezelf naar boven te halen.