34-voudig Engels international door het lint nadat hij stevig aangepakt wordt bij beloften

Arsenal-middenvelder Jack Wilshere (25) is helemaal over de rooie gegaan in een wedstrijd met de beloften van The Gunners tegen die van Manchester City. De 34-voudige Engelse international reageerde woest toen gefrustreerde tegenstander Matt Smith hem onderuit maaide en pakte uit met een fikse duw. Daarop snelde met Tyreke Wilson een tweede tegenstander toe, die zowaar een trap uitdeelde aan Wilshere. Zowel Wilson als Wilshere werden uitgesloten en ging op weg naar de spelerstunnel nog eens hevig in de clinch.

De 25-jarige Wilshere gold lange tijd als één van de opkomende talenten in het Engelse voetbal, maar de jongste tijd is zijn ster tanende. Het voorbije seizoen werd hij door Arsenal uitgeleend aan het bescheiden Bournemouth, waar hij in april uitviel met een zware blessure. Sindsdien werkte hij bij de beloften van Arsenal aan zijn comeback.

Wilshere heeft nog maar een jaar contract in het Emirates Stadium, en wordt geregeld in verband gebracht met een vertrek uit Londen. Dat hem nu een stevige schorsing boven het hoofd hangt, zal zijn toekomst weinig goed doen.