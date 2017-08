Voetbalfan krijgt achttien maanden celstraf voor nazigroet in stadion

Een supporter van de Oostenrijkse topclub Rapid Wien is veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden voor het uitbrengen van een nazigroet op de tribunes tijdens de competitiewedstrijd van 13 augustus 2016 tussen Rapid en Mödling, zo maakte de Oostenrijkse pers dinsdag bekend.

Het zou gaan om een Ultra van 39 jaar, die meteen na de feiten al een stadionverbod kreeg opgelegd. De Rapid-aanhanger zou ook een tatoeage hebben met daarop het cijfer ‘88’, een verwijzing in codetaal naar ‘Heil Hitler’. In 2013 liep hij al eens een veroordeling op omdat hij op de sociaalnetwerksite Facebook de voormalige dictator een gelukkige verjaardag had gewenst.