Nikola Kalinic tekent voor vier seizoenen bij Milan

De Kroatische aanvaller Nikola Kalinic heeft een contract tot 2021 ondertekend bij de Italiaanse topclub AC Milan, zo maakte de club dinsdag bekend. De 29-jarige international wordt voor één seizoen gehuurd van Fiorentina met verplichting tot aankoop.

Volgens Italiaanse media zou de transferprijs twintig miljoen euro bedragen. Bij Milan is hij de opvolger van de naar Villarreal vertrokken Carlos Bacca, Fiorentina haalde Giovanni Simeone om Kalinic te doen vergeten.

Kalinic maakte in de zomer van 2015 de overstap naar Fiorentina van het Oekraïense Dnipro Dnipropetrovsk en maakte in twee seizoenen 27 competitiedoelpunten voor de club uit Firenze. Voor de Kroatische nationale ploeg maakte hij al veertien doelpunten in 35 optredens.

Eerder versterkte Milan zich deze zomer al met Lucas Biglia (ex-Anderlecht), Mateo Mussachio, Ricardo Rodriguez, Leanordo Bonucci, Hakan Calhanoglu, André Silva, Andrea Conti, Antonio Donnarumma, Fabio Borini en Franck Kessié. Kalinic is dus al de elfde versterking voor de Milanezen. In totaal gaf de club al meer dan 200 miljoen euro uit voor deze elf nieuwkomers.