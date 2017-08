Videoref zondag van de partij voor topper tussen Gent en Anderlecht

Zondag kan Sébastien Delferière tijdens de topper tussen AA Gent en Anderlecht een beroep doen op de VAR. Deze mooie affiche is immers één van de duels waar de veelbesproken videoref dit seizoen wordt ingezet.

Ook tijdens de vorige thuiswedstrijd van de Buffalo’s tegen Antwerp was de VAR aanwezig in de Ghelamco Arena maar ref Lawrence Visser deed die middag geen beroep op extra assistentie. Nochtans waren er minstens twee dubieuze fases waarbij Visser de VAR had kunnen inschakelen om de thuisploeg uiteindelijk een strafschop toe te kunnen kennen.