Klein mirakel: baby van 7 maanden levend vanonder het puin gehaald na aardbeving Italië

Na een zoektocht van een paar uur konden de brandweermannen van Napels opgelucht ademhalen. De baby die bedolven was onder het puin na de hevige aardbeving, hadden ze eindelijk gevonden. Pasquale, zeven maanden oud, werd levend en wel terug bij zijn ouders gebracht.

Op de nacht van maandag op dinsdag klonk er rond 4 uur luid gejoel bij de brandweermannen in Napels. Ze hadden, na een zoektocht van uren, eindelijk baby Pasquale teruggevonden. Zijn twee oudere broertjes van vier en zeven werden later ook gered, nadat ze zo’n zestien uur onder het puin hadden doorgebracht. De papa, wiens handen volledig onder het bloed zaten door zelf mee te helpen graven, barstte in tranen uit toen zijn zonen terug werden gevonden.

Verder maakte de aardbeving nog minstens één dodelijk slachtoffer en 25 gewonden.