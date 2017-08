Ongevallen veroorzaken lange wachttijden rond Antwerpen en Brussel: “Vermijd de omgeving”

Brussel - Zowel op de Brusselse Buitenring in Jette als op de Antwerpse Ring in Borgerhout is het momenteel meer dan een uur aanschuiven door twee ongevallen. Het Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving te vermijden en omleidingen te volgen.

In Jette is de rijbaan intussen vrijgemaakt, maar er is nog steeds een lange file vanaf St-Stevens-Woluwe op de Brusselse Buitenring. Wie van Hasselt naar Gent moet, rijdt beter via Antwerpen.

Ook het ongeval in Borgerhout is ondertussen afgehandeld en de weg is vrijgemaakt. De wachttijden lopen er eveneens op tot meer dan een uur. Het verkeer op lange afstand van Gent naar Hasselt rijdt beter via Brussel.

