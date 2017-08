Tweede lijk in twee dagen uit Dender gehaald

Aalst / Denderleeuw - Omstreeks 16 uur werd in Erembodegem het lichaam van een man aangetroffen in het water van de Dender. De identiteit van het slachtoffer en de oorzaak van het overlijden zijn nog onbekend. Pas gisteren werd nog een ander stoffelijk overschot uit dezelfde rivier gehaald.

Het jaagpad in Erembodegem werd na de lugubere ontdekking afgesloten maar ondertussen weer heropend. Politie, brandweer en een duikteam zijn ter plekke.

Opvallend is dat ook gisteren al een mannenlichaam in het water van de Dender werd ontdekt. Toen gebeurde dat aan het sas van Denderleeuw en ging het om een lichaam dat al enige tijd in het water had gelegen. Het zou kunnen gaan om de Afrikaanse man Albert Kalonda uit Denderleeuw, die al sinds begin januari vermist is.

Sinds november 2016 heeft de Oost-Vlaamse rivier al zes menselijke lichamen prijsgegeven. Twee keer gebeurde dat in Geraardsbergen en twee keer in Dendermonde.

Er is voorlopig geen enkele aanwijzing dat er een verband zou zijn tussen de verschillende feiten.