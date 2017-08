Naaktfoto van Tiger Woods gelekt via gsm van ex-vriendin

Golfer Tiger Woods en zijn ex-vriendin Lindsey Vonn klagen de site Celeb Jihad aan omdat ze een naaktfoto van Tiger Woods online zetten. Een hacker zou de naaktfoto bemachtigd hebben via de gsm van zijn ex Lindsey.

Woods dreigt er nu mee de site Celeb Jihad aan te klagen als ze de foto niet offline halen. “Het gaat hier om een privéfoto die gehackt werd,” aldus de advocaat van de golfer.

Tiger Woods zou Lindsey, een Olympische skiester, de naaktfoto gestuurd hebben toen ze nog een koppel waren. De twee beëindigden hun relatie na twee jaar in mei 2015. Lindsey zei hier toen over dat het “erg moeilijk” was om een koppel te zijn met een celebrity als Tiger Woods omwille van de permanente media-aandacht.

Tiger Woods kickte recent af van zijn verslaving aan pijnstillers. Twee weken geleden maakte hij zich bovendien nog schuldig aan roekeloos rijden.

