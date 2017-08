Filmpje van jonge vrouw met beperking die aangerand wordt op bus in Marokko zorgt voor schokgolf op sociale media

Het incident vond plaats op een bus in de Marokkaanse stad Casablanca. In het filmpje van minder dan een minuut is te zien hoe een 24-jarige vrouw gewelddadig aangerand wordt door een groep tieners. Vier verdachten werden intussen gearresteerd. Op sociale media reageren mensen gechoqueerd.

De hulpeloze 24-jarige vrouw, die volgens de Marokkaanse politie met een leerstoornis kampt, is wanhopig aan het schreeuwen in het filmpje. Ze probeert zich vruchteloos te bevrijden uit de greep van haar aanranders en wordt van links naar rechts gesleurd, terwijl haar shirt en broek uitgetrokken worden. Ondertussen is te horen hoe de jongens haar uitlachen. Eén van hen legde alles vast op camera.

De vrouw blijft maar roepen om hulp, maar zonder resultaat. De aanranders blijven haar betasten en proberen zelfs iets in haar mond te proppen zodat ze zou zwijgen.

Op het eind van het filmpje is te horen hoe een man tussenbeide wil komen en de tieners zegt dat ze “haar met rust moeten laten”. De buschauffeur zelf blijft echter doorrijden en niemand grijpt effectief in. In een reactie laat M’Dina Bus weten dat ze “niet kunnen bevestigen dat de chauffeur niet ingreep, omdat het filmpje daarvoor te kort was.”

De beelden gingen de afgelopen dagen viraal via sociale media, al is het niet duidelijk wanneer het incident zelf precies heeft plaatsgevonden. Voor het filmpje online verscheen, was er alleszins nog geen klacht ingediend door de vrouw.

