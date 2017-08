Ze durfden niet naar huis bellen en kregen daarna een lift die hen bijna het leven kostte. De vader van een hen vertelt wat er afgelopen nacht precies gebeurde in Oostende

Oostende -

“We hadden onze laatste tram gemist en durfden dat thuis niet vertellen. Erg dom van ons. Hadden we dat maar wél gedaan.” De tienermeisjes die zwaargewond raakten in Oostende hebben enorm veel spijt dat ze zijn ingestapt in de wagen van de criminele bestuurder Pierre B. (18). Na een waanzinnige rit, gevlucht voor de politie, crashte de wagen aan 160 km/uur. Twee meisjes (15) liepen ernstige letsels op en gaan een zware revalidatie tegemoet. Hun “lift” is te voet gevlucht. Hij reed met een gestolen wagen rond en had niet eens een rijbewijs.