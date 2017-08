Internet staat voor mysterie: deelt Messi steek uit aan Barcelona-management of lacht hij (samen met Neymar) met Piqué?

FC Barcelona kondigde vandaag aan dat het een rechtszaak aanspant tegen Neymar wegens contractbreuk. De eis? Ruim 9 miljoen euro. Ondertussen ontploft het internet door een foto die Lionel Messi op zijn Instagram-pagina plaatste. Een steek naar het management van de Blaugrana of gewoonweg lachen met ploegmaat Gerard Piqué?

Iedereen herinnert zich de selfie van Piqué en Neymar in volle transferstorm. "Se queda" ofwel "hij blijft" plaatste de verdediger toen bij de foto. Niet veel later vertrok de Braziliaan voor 222 miljoen naar PSG.

Maar Barça spande op 11 augustus, acht dagen na de afronding van de recordtransfer, een rechtszaak aan tegen Neymar bij de Arbeidsrechtbank in Barcelona. Barcelona vraagt dat Neymar de al betaalde bonus van zijn contractverlenging - zo’n 26 miljoen euro - teruggeeft “aangezien de speler zijn contract niet heeft volgemaakt”. De Catalaanse topclub eist ook een schadevergoeding van 8,5 miljoen euro. Daarbovenop wil Barcelona ook 850.000 euro extra “wegens een laattijdige terugbetaling”.

Op dezelfde dag dat bovenstaand nieuws bekend werd gemaakt door Barcelona, gaat het internet helemaal los dankzij een foto van Messi. De Argentijn plaatste op Instagram een foto van het voormalige MSN: Messi, Luis Suarez en Neymar. Het bijschrift: "Volvio" (hij is teruggekomen), gericht aan Piqué.

Volvió @3gerardpique ?????? Een bericht gedeeld door Leo Messi (@leomessi) op 22 Aug 2017 om 10:08 PDT

Een subtiele steek naar het management van Barça of gewoon lachen met een ploegmaat? Niemand weet precies wat er aan de hand is, maar de timing is toch opmerkelijk te noemen. Ondertussen mengde ook Neymar zelf zich in de discussie. Hij zette een selfie met Piqué op zijn Twitter met de intussen legendarische woorden: "Se queda".