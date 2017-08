Inter huurt Portugese international Cancelo van Valencia

Inter Milaan huurt de Portugese international Joao Cancelo voor een seizoen van het Spaanse Valencia. Dat maakte de Italiaanse topclub dinsdag bekend. Internazionale bedong ook aan aankoopoptie op de 23-jarige rechtsback.

Het jeugdproduct van het Portugese Benfica streek in 2014 neer in het Estadio Mestalla. De Portugese international (5 caps, 3 doelpunten) speelde in drie seizoenen 91 wedstrijden voor Valencia.

Geoffrey Kondogbia bewandelt de omgekeerde weg, zo raakte maandag al bekend. De Franse verdedigende middenvelder wordt door Inter uitgeleend aan Valencia, dat ook een optie tot aankoop bedong. De 24-jarige Kondogbia voetbalde eerder bij AS Monaco, Sevilla en Lens.