Terreurverdachte Catalonië op vrije voeten gesteld, andere drie zitten nog vast

Een Spaanse rechter heeft één van de vier verdachten van de aanslagen in Barcelona op vrije voeten gesteld. Hij beval verder dat twee anderen worden vastgezet zonder borg. De vierde verdachte blijft nog 72 uur in voorhechtenis.

De vier nog levende verdachten van de aanslagen in Barcelona en Cambrils verschenen dinsdag voor een Spaanse onderzoeksrechter. Het viertal werd in verdenking gesteld van deelname aan een terroristische organisatie, terroristische moorden en bezit van explosieven.

De openbaar aanklager pleitte ervoor om alle verdachten -Mohamed Houli Chemlal (21),Driss Oukabir (28), Mohamed Aalla (27) en Salh El Karib (34)- vast te zetten zonder borg. Een rechter heeft echter anders besloten, meldt persbureau AP.

Volgens rechter Fernando Andreu is er voldoende bewijs om Chemlal en Oukabir vast te zetten zonder borg. El Karib, die in Ripoll (de woonplaats van de meeste leden van de terreurcel) een internetcafé uitbaatte, blijft nog 72 uur in voorhechtenis voor verdere ondervraging. Volgens de rechter is er “niet genoeg concreet bewijs” om Aalla langer vast te houden. Hij werd op vrije voeten gesteld.

Sagrada Familia opblazen

De 21-jarige Chemlal vertelde de onderzoeksrechter dinsdag wat de politie al vermoedde: de aanslagen in Barcelona en Cambrils, waarbij de terroristen met een wagen op voetgangers inreden, waren slechts plan B of C. De terreurcel bereidde eigenlijk een veel grotere aanval voor: de terroristen wilden de Sagrada Familia opblazen en aanslagen plegen op andere monumenten in Barcelona.

Als gevolg van de aanslagen in Barcelona en Cambrils kwamen in totaal 15 personen om het leven, zeker 120 anderen raakten gewond.

Terreurcel

In totaal bestond de terreurcel uit twaalf mannen, volgens de Catalaanse politie. Bijna allemaal hebben ze de Marokkaanse nationaliteit. Vijf van hen werden in de nacht van donderdag op vrijdag al uitgeschakeld door de Mossos d’Esquadra, de Catalaanse politie. Twee anderen stierven woensdagavond bij een explosie in een woning in Alcanar, waar maar liefst 120 gasflessenwaren opgeslagen.