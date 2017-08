CHAMPIONS LEAGUE. Celtic bibbert naar groepsfase, oude bekende scoort voor Belgisch getint Olympiakos

Nog vier clubs hebben zich samen met Napoli geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Celtic Glasgow, Sevilla, Maribor en het Belgisch getinte Olympiakos spelen dit jaar op het allerhoogste Europese niveau.

Foto: REUTERS

Bij het Olympiakos van trainer Besnik Hasi stonden drie Belgen tussen de lijnen. Guillaume Gillet mocht postvatten vlak voor de defensie, Vadis Odjidja speelde als aanvallende middenvelder en Medhi Carcela was de rechtsbuiten. De Grieken hadden de heenmatch tegen Rijeka met 2-1 gewonnen en trokken ook in Kroatië aan het langste eind. Ex-Anderlechtspeler Marko Marin scoorde het enige doelpunt: 0-1. Olympiakos gaat zo al voor de achttiende keer naar de groepsfase van het kampioenenbal.

Celtic Glasgow had de heenmatch tegen Astana met liefst 5-0 gewonnen en trok dus met een gerust gevoel naar Kazachstan. Toen Scott Sinclair na een half uur de 1-0 van Kristoffer Ajer uitwiste, waren de Schotten er helemaal gerust op. Tot Astana uitliep tot 4-1 via Serikzhan Muzhikov en twee goals van Patrick Twumasi. In de laatste tien minuten maakten Olivier Ntcham en Leigh Griffiths er echter nog 4-3 van zodat Celtic voor de tiende keer mag deelnemen aan de Champions League.

Sevilla had de heenmatch tegen Club Brugge-killer Basaksehir met 1-2 gewonnen in Turkije maar had het voor eigen publiek niet onder de markt. Eljero Elia opende al snel de score voor de Turken en het duurde tot de 52e minuut alvorens Sergio Escudero kon gelijkmaken. Een kwartier voor tijd scoorde Wissam Ben Yedder de 2-1, maar vlak daarna werd het weer spannend na de 2-2 van Edin Višca. Sevilla hield echter stand en plaatste zich voor de groepsfase.

Ook Maribor mag zich opmaken voor de Champions League. De Slovenen hadden de heenmatch bij Hapoel Beer Sheva met 2-1 verloren maar boekten thuis een 1-0 overwinning dankzij een vroeg doelpunt van Mitja Vlier. Deelname nummer drie voor Maribor.

De loting voor de groepsfase vindt op donderdag 24 augustus om 18 uur in Monaco. Landskampioen RSC Anderlecht is in pot drie de enige Belgische deelnemer. De eerste groepswedstrijden vinden plaats op 13 en 14 september.