Potten 1 en 2 zijn om van te smullen, Anderlecht (pot 3) weet zo goed als zeker wie het niet kan loten in Champions League

Woensdag weten we helemaal zeker welke 32 ploegen donderdag in de vier potten zitten van de Champions League-loting. Ondertussen zijn potten 1 en 2 wel al volledig bekend, terwijl ook de pot van Anderlecht zo goed als zeker is.

De loting voor de groepsfase vindt op donderdag 24 augustus om 18 uur in Monaco. Landskampioen RSC Anderlecht is in pot drie de enige Belgische deelnemer. De eerste groepswedstrijden vinden plaats op 13 en 14 september.

Dinsdag plaatsten Napoli, Celtic, Olympiakos, Sevilla en Maribor zich voor de groepsfase. Daardoor is geweten welke clubs de eerste twee potten zullen bevolken, want geen enkele van de vijf clubs die woensdag nog aan de bak komt kan zich daartussen nestelen.

Pot 1

Real Madrid

Bayern München

Juventus

Benfica

Chelsea

Shakhtar Donetsk

Monaco

Spartak Moskou

Pot 2

Barcelona

Atlético Madrid

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

Sevilla

Manchester City

Porto

Manchester United

Feyenoord, Maribor en RB Leipzig zijn zeker van pot 4 terwijlmomenteel bestaat uit Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Roma, Besiktas en Celtic. Enkel Liverpool zou zich bij kwalificatie tegen Hoffenheim nog in deze pot kunnen plaatsen, waardoor paars-wit Simon Mignolet en Divock Origi dus zou mislopen.

De andere winnaars van de laatste wedstrijden in de play-offs zijn sowieso veroordeeld tot pot 4. Dat zijn: Slavia Praag/APOEL Nicosia, FC Kopenhagen/Qarabag, Steaua Boekarest/Sporting Lissabon, CSKA Moskou/Young Boys Bern.