CLUBNIEUWS. Antwerp aast op Club-spits, Svilar bijna weg maar Anderlecht vangt niet gewenste miljoenen

De kans bestaat dat Jérémy Perbet (32) Club Brugge deze zomer nog verlaat. Antwerp, dat de afgelopen weken al stevig inkocht, ziet in de Fransman dé oplossing om het spitsenprobleem op te lossen. De keeperssoap bij Anderlecht is bijna van de baan. Mile Svilar (bijna 18) wordt snel in Lissabon verwacht om er te tekenen bij Benfica.

ANDERLECHT. Svilar naar Benfica

Benfica zal niet de gewenste 5 miljoen betalen voor Svilar, maar Anderlecht is bereid een som van 3 miljoen te aanvaarden. Svilar forceerde een vertrek met ziektebriefjes omdat hij van René Weiler geen kansen kreeg. Bij Benfica spreekt het sportieve project hem meer aan. Daar is de 37-jarige Julio Cesar de eerste doelman, maar de Braziliaan sukkelt vaak met kleine blessures. Ook op dit moment. Nu staat de 22-jarige Valera in de goal, maar Svilar moet die kunnen overklassen en dan snel Julio Cesar opvolgen als eerste doelman. Zo verliest Anderlecht één van zijn grootste jeugdtalenten.

En dat niet alleen. Davy Roef (22) werd gisteren voor één seizoen zonder aankoopoptie verhuurd aan Waasland-Beveren. Nu Svilar weg is, heeft Roef volgend jaar wel uitzicht op de nummer 1-positie bij Anderlecht als hij het goed doet op de Freethiel.

Om het tweetal te vervangen, neemt Anderlecht de Nederlander Boy de Jong (23), zoon van keeperstrainer Max, over van Telstar als derde keeper. Hij traint vanaf vandaag mee en tekent voor één jaar met optie.

ANTWERP. Perbet als vervanger Oulare?

Jérémy Perbet ruilde in het begin van deze transferperiode AA Gent nog in voor Club, maar zit in Brugge al op een zijspoor. De Antwerpse interesse in Perbet komt er uit noodzaak: de oudste club van het land heeft geen spitsen meer. William Owusu is buiten strijd met een spierscheur, Björn Vleminckx past niet in de plannen van trainer Laszlo Bölöni en eerste keuze Obbi Oulare viel afgelopen weekend geblesseerd uit. De spits heeft een spierscheur in de quadriceps opgelopen en zal zo’n zes weken buiten strijd zijn. Een kleine ramp voor de Great Old, dat zo de laatste fitte spits voor lange tijd zag uitvallen. Wel het signaal voor sportief directeur Luciano D’Onofrio om een versnelling hoger te schakelen.

Op het lijstje van mogelijke kandidaten staat Perbet helemaal bovenaan. Hij kent de competitie, is onmiddellijk inzetbaar en gold in het verleden als een garantie op doelpunten. Bovendien lijkt hij bij Club nu al op een dood spoor te zitten. ­Perbet maakte ­begin juli de overstap van AA Gent naar Club voor iets meer dan één miljoen euro, maar kwam enkel in de thuiswedstrijd tegen Basaksehir aan de bak. Nadien haalde hij nog met moeite de bank, voor de verplaatsing naar AEK Athene werd hij zelfs niet opgenomen in de selectie.

In de pikorde van Brugse spitsen moet hij Jelle Vossen, Abdoulay Diaby, Emmanuel Dennis en Wesley laten voorgaan. Zijn profiel blijkt moeilijk te passen in het tactische plan van trainer Ivan ­Leko.

Als Club Brugge de Europa League haalt, kan hij misschien opgenomen worden in een rotatiesysteem, al lijkt dat op dit moment niet aan de orde. Een overstap is overigens mogelijk omdat Perbet dit seizoen geen officiële minuten maakte voor AA Gent. Een speler mag in hetzelfde seizoen immers niet voor meer dan twee ploegen officieel uitkomen.

CLUB BRUGGE. Slechts 150 fans naar Athene

Na het volle Jan Breydelstadion in de heenmatch moet Club Brugge het in Griekenland met een pak minder fans stellen: slechts 150 supporters trekken mee naar Athene. Omdat de zomervakantie nog loopt, zijn de prijzen van vliegtuigtickets naar populaire bestemming Griekenland heel erg hoog. Bovendien gaat het niet om een groepswedstrijd in de Champions League, maar wel om een kwalificatiematch voor de Europa League. Ter vergelijking: twee zomers geleden trokken er voor de CL-kwalificatiematch tegen Panathinaikos ook maar 185 fans mee naar Athene. In de CL-campagne lag de opkomst in Porto (2.500), Leicester (1.700) en Kopenhagen (650) sowieso ­hoger.

De beloften van Club Brugge wonnen maandag thuis met 2-1 van STVV. Bij Club deden enkele spelers van de A-kern die nog niet in aanmerking komen voor speelminuten ritme op. Riley McGree, Ahmed Touba, Erhan Masovic en Dorin Rotariu maakten minuten, en die laatste tekende zelf voor een doelpunt. Het andere doelpunt werd gescoord door Niels Verburgh. Jens Teunckens pakte ten slotte een strafschop. Voor Club is het de eerste driepunter van het seizoen, want het kwam gisteren pas voor de eerste keer in actie.

GENK. Khammas geselecteerd voor Marokko

Genk-speler Amine Khammas kreeg gisteren de officiële uitnodiging in de bus voor Marokko-Mali, een kwalificatie-interland voor het WK 2018. Het is de eerste selectie voor het A-team van Marokko voor de 18-jarige Khammas, die de afgelopen weken de geblesseerde Uronen verving als linksachter.

Khammas en zijn Genkse ploegmaats hadden gisteren overigens een vrije dag, vandaag (10.30 uur) staat de laatste open training van de week op het programma.

GENT. Zondag ‘rodekaartendag’ in Ghelamco Arena

De fans van AA Gent plannen voor zondag tijdens de match tegen Anderlecht een protestactie waarbij ze het gemunt hebben op de arbitrage in de Jupiler Pro League. Dit seizoen voelden de Buffalo’s zich al enkele keren bekocht door beslissingen van de ref. Zo werd Gigot vorig weekend nog ten onrechte uitgesloten.

Via Facebook wordt er daarom opgeroepen om rode kaarten mee te brengen naar de Ghelamco Arena en die omhoog te houden tijdens de Pro League-hymne.

De ref van de topper, Sébastien Delferière, zal trouwens een beroep kunnen doen op de videoref.

KORTRIJK. Kagé en Verboom normaal fit

Gisteren was er geen training. Vandaag en morgen wordt er nog getraind in het vooruitzicht van de match van vrijdag tegen Moeskroen. Kagé heeft wat last aan de voetzool, maar in principe mag dat vrijdag geen probleem vormen. Ook de dij van Verboom baart geen echte zorgen. De beloften verloren maandag met 4-1 tegen Charleroi, waar nogal wat grote namen van de partij waren. De kerels stelden een piepjonge ploeg op. Er is nog altijd geen doorbraak in het dossier-Rolland en ook die van Lallemand (Union?), Lentz en Barbaric zitten muurvast.

KV MECHELEN. Pedersen haakt af met scheurtje

Na El Messaoudi (quadriceps) moet ook Pedersen afhaken voor Genk. De Deen liep een scheurtje op in de adductoren en is twee tot drie weken out. Leal legde een geslaagde conditionele test af en trainde nadien individueel met bal op het veld. Over enkele weken zou hij terug voluit moeten trainen. De invallers van KV deden matchritme op tegen Sint-Niklaas. Ze verloren met 2-1. De opstelling van het jonge KV: Swolfs, Vitas (60’ Avetisov), Smolders, De Bie, Zeroual, Claes (60’ Wilms), Filipovic (60’ Ouarti), Ninis, Soladio, Bosiers, Bandé (60’ Nganga). Soladio scoorde voor KV.

LOKEREN. Overmeire 2 tot 3 weken out

2017 is voorlopig een pechjaar voor Killian Overmeire. Na een schouderblessure en een scheurtje in de adductoren staat de Lokeren-aanvoerder weer twee tot drie weken aan de kant met een blessure. Verder onderzoek bracht een verrekking aan de hamstrings aan het licht. Opnieuw een domper voor het Lokeren-icoon. Geluk bij een ongeluk echter dat hij door de interlandbreak slechts één wedstrijd hoeft te missen. Volgende week maandag hoopt hij de looptrainingen te hervatten.

Rassoul revalideert intussen van een scheurtje in de adductoren. De Senegalese verdediger is wellicht na de interlandbreak opnieuw inzetbaar.

OOSTENDE. Musona en Berrier worden klaargestoomd

Het gaat de goede kant uit met de geblesseerden bij KVO, waar de groep in twee delen werd opgesplitst. De eerste groep, grotendeels internationals, trok naar Antwerpen voor fysieke testen. Een tweede groep zweette eerst in de fitnessruimte en vervolgens op het trainingsveld op De Schorre. Berrier, Musona en Capon worden klaargestoomd voor Antwerp. Zivkovic bleef binnen. “Het wordt afwachten of we onze geblesseerden kunnen recupereren, maar het gaat de goede richting uit”, aldus Vanderhaeghe. Woensdag werken de spelers thuis een individueel trainingsschema af.

STVV. Vetokele opnieuw voluit?

Gisteren genoten de Kanaries van een vrije dag, vandaag wordt er opnieuw twee keer getraind. Cristian Ceballos werkt verder aan een individueel programma, ook voor Babacar Gueye komen de groepstrainingen nog te vroeg. Igor Vetokele herneemt vandaag of morgen allicht met de groep. Bassey blijft nog op proef, STVV nam nog geen beslissing rond hem.

WAASLAND-BEVEREN. Revalidatie De Schutter verloopt goed

De revalidatie van Niels De Schutter verloopt goed. De middenvelder trainde gisteren individueel op het oefenveld. Voorts trainen er momenteel vier Afrikaanse spelers uit een bevriende academie uit Senegal mee op de Freethiel. Dat kadert binnen een project waarbij de spelers gedurende een bepaalde periode een stage in Europa afwerken. De beloften van Waasland-Beveren verloren maandagavond hun wedstrijd op het veld van KV Mechelen met 4-1.

ZULTE WAREGEM. Europa League verkoopt vlot

De constructie van de nieuwe hoektribune met skyboxen schiet goed op. De verkoop van mini-abonnementen voor de Europa League draait op volle toeren, er gingen er al ruim duizend de deur uit. Begin september moeten alle zitjes in de sfeertribune gemonteerd zijn. De beloften speelden maandagavond 1-1 gelijk op Oostende. De ingevallen Brym zette Essevee op 0-1, maar KVO stelde gelijk vanop de stip. Reichert, Severin en de revaliderende Gertjan De Mets speelden mee.