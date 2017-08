ANALYSE. Waarom dikke salarissen contraproductief werken bij Anderlecht

Anderlecht betaalde nooit zoveel aan spelerslonen. Teo, Kara, Stanciu: ze verdienen 1,5 miljoen euro bruto per jaar en meer. En nu, na de competitiestart met 4 op 15, stelt manager Herman Van Holsbeeck vast dat de honger minder groot is. Logisch toch? RSCA zwoer in 2013 nochtans de torenhoge salarissen af, maar onder meer Teodorczyk wrong de club weer in die positie.