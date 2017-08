Strijd om Dennis Praet barst los: nu ook tweede Engelse club die lonkt naar Sampdoria-speler

Het is goed mogelijk dat Dennis Praet deze zomer nog een transfer realiseert. De middenvelder van Sampdoria speelde een goeie match tegen Benevento en Newcastle is bereid om 18 miljoen te bieden. Sampdoria wil er minstens 20 en rekent daar ook op, want ook Everton en enkele grote Russische clubs tonen interesse. Als Praet voor zo’n 20 miljoen wordt verkocht, krijgt Anderlecht nog 600.000 euro opleidingsvergoeding.