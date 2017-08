Lily-Rose Depp is net achttien geworden en dus poseert ze topless

Lily-Rose Depp, de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis, is dit jaar achttien geworden en dat heeft ze op een bijzondere manier gevierd. Met het houthakkershemd open poseert ze op de cover van het CR Fashion Book, een magazine dat wordt uitgegeven door de bekende modejournaliste Carine Roitfeld. Binnen het boekje gaat ze zelfs helemaal uit de kleren.

Lily-Rose Depp was pas vijftien toen ze voor het eerst voor Chanel poseerde, maar ze voelde dat het tijd was om een stapje verder te gaan. "Deze keer kreeg ik de kans om een beetje meer te tonen en wat sexyer te zijn. Ik was net achttien geworden en was er klaar voor om wat verder te gaan", vertelt ze in het interview in CR Fashion Book.

Ze mocht dan ook voor de lens gaan staan van de beroemde fotograaf Steven Klein. Zo belandde ze op een van de vier covers van het magazine met haar hemd open. Binnenin gaat het er nog wat pikanter aantoe want daar is ze te zien zonder hemd aan, maar de strategische plaatsen zijn wel bedekt door haar armen.

Toch is het niet de eerste keer dat ze topless gaat. Eerder deed ze dat op 17-jarige leeftijd al voor Vogue Italy, maar daar kwamen toen heel wat reacties op. Ook nu weer wordt er hier en daar gemord over de foto'svoor CR Fashion Book. Sommigen vinden namelijk dat ze er ongezond mager uitziet.

Benieuwd of papa Johnny blij zal zijn met de nieuwste fotoshoot van zijn dochter. In het verleden had hij al aangegeven dat hij er nog steeds niet goed van is dat zijn kleine meisje een volwassen vrouw aan het worden is.